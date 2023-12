Ο χειμώνας σαρώνει τη Ρωσία, με τη θερμοκρασία σε τμήματα της Σιβηρίας να έχει πέσει στους 50 βαθμούς κάτω από το μηδέν ενώ χιονοθύελλες έχουν καλύψει τη Μόσχα με ποσότητες ρεκόρ χιονιού, προκαλώντας προβλήματα στις πτήσεις.

🔴 BREAKING || Roads outside the US Embassy in Moscow are being cleared from blocking snow after a rare blizzard, named Oliver, had swept across the Russian Capital causing the heaviest snowfall since 1953. pic.twitter.com/dEXHnBpO0t