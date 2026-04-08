Θέλει να γίνει συνέταιρος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ ο Τραμπ – «Μπορεί να ανοίξουν Πέμπτη ή Παρασκευή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News το πρωί της Τετάρτης ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιδιώξουν μια «κοινή επιχείρηση» με το Ιράν για την προστασία του Στενού του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση της Τρίτης για δύο εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός.

«Σκεφτόμαστε να το κάνουμε ως κοινή επιχείρηση. Είναι ένας τρόπος να το ασφαλίσουμε — και να το ασφαλίσουμε από πολλούς άλλους ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν θα επέτρεπε στην Τεχεράνη να χρεώνει διόδια για τη ναυτιλία που θα διέρχεται από τη στρατηγική πλωτή οδό. «Είναι κάτι όμορφο», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να διατηρήσει οποιεσδήποτε δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου, παρά τους επανειλημμένους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι δεν θα παραιτηθεί από την ελευθερία της να το πράξει. «Δεν θα υπάρξει κανένας εμπλουτισμός», είπε ο Τραμπ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή επίσης δεν θα φύγουν, δήλωσε ο Τραμπ, υπονοώντας ότι θα παραμείνουν στη θέση τους για να επιβάλουν οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή και θα προχωρήσουν πολύ γρήγορα. Ο πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι η Κίνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς.

Reuters: Το Στενό του Ορμούζ μπορεί να ανοίξει Πέμπτη ή Παρασκευή

Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ με περιορισμένο και ελεγχόμενο τρόπο την Πέμπτη ή την Παρασκευή ενόψει μιας συνάντησης μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Πακιστάν, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες.

«Εάν επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο συνομιλιών, το στενό θα μπορούσε να ανοίξει «περιορισμένα, υπό τον έλεγχο του Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Ο συντονισμός με τον ιρανικό στρατό θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία. Παρόλα αυτά, η εκεχειρία είναι εύθραυστη, ωστόσο, προτιμούμε διαρκή ειρήνη, αλλά το Ιράν δεν φοβάται να επιστρέψει στον πόλεμο εάν οι ΗΠΑ θέλουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο».