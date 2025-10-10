Τενεσί: Ισοπεδώθηκε το εργοστάσιο πυρομαχικών από την έκρηξη – Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι (Βίντεο)

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι αγνοούνται, μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί των ΗΠΑ που σημειώθηκε την Παρασκευή 10/10.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ABC News, οι αλλεπάλληλες εκρήξεις που ακολούθησαν την πρώτη εμπόδισαν τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τις φλεγόμενες εγκαταστάσεις, οι οποίες φαίνεται να ισοπεδώθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Accurate Energetic Systems που, σύμφωνα με τον ιστότοπό της, κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικές ύλες σε μια δασώδη έκταση κοντά στην πόλη Μπάκσνορτ που απέχει 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας καταστράφηκε.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλούς αγνοούμενους (…) Έχουμε κάποιους νεκρούς», είπε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς Κρις Ντέιβις σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο δήμαρχος της Χίκμαν Κάουντι, Τζιμ Μπέιτς, είπε στο ABC ότι οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 13. Τοπικό κανάλι ανέβασε τον αριθμό αυτό σε 19.

«Έχουμε μια πολύ μεγάλη έρευνα», δήλωσε ο Ντέιβις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Δεν πρόκειται για κάτι που θα μας κάνει να νιώσουμε σαν τροχαίο ατύχημα ή κάτι τέτοιο, απλώς θα καθαρίσουμε τα συντρίμμια και θα φύγουμε. Πιθανότατα θα μείνουμε εδώ για μερικές ημέρες».

«Προσπαθούμε να αφιερώσουμε όσο χρόνο χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Δίνουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους που εμπλέκονται, στις οικογένειές τους και προσπαθούμε να είμαστε πολύ συμπονετικοί απέναντί ​​τους», συνέχισε.

Πλάνα από το σημείο, που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από το τοπικό κανάλι NewsChannel 5, δείχνει αποκαΐδια δίπλα σε αυτοκίνητα, καμένα ολοσχερώς. Καμένα, στρεβλωμένα μέταλλα, που μοιάζουν με δοκάρια από το κτίριο, είναι σκορπισμένα στο χώμα, σχηματίζοντας σωρούς.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ακόμη και σε γειτονικές κομητείες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στους πελάτες της περιλαμβάνονται το Υπουργείο Άμυνας και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με την Ένωση Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ένιωθα σαν να είχε γίνει κάποιο είδος έκρηξης στο σπίτι μας»

Μια κάτοικος του McEwen, η οποία ζει αρκετά μίλια από το εργοστάσιο, είπε ότι ένιωσε ολόκληρο το σπίτι της να τρέμει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένιωθα σαν να είχε γίνει κάποιο είδος έκρηξης στο σπίτι μας » , είπε η Λόρεν Ρόαρκ στο ABC News. «Πήδηξα από το κρεβάτι και ρώτησα τον άντρα μου: “Τι ήταν αυτό;”»

Η Ρόαρκ βρήκε στην αυλή της αυτό που πιστεύει ότι ήταν συντρίμμια από την έκρηξη — «μεγάλα κομμάτια υλικού που έμοιαζε με μονωτικό υλικό» — τα οποία ανέφερε στις αρχές.