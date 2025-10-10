ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών του Τενεσί – Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι (Βίντεο)

Τρόμος επικράτησε σε εργοστάσιο στρατιωτικών πυρομαχικών στο Τενεσί των ΗΠΑ καθώς σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη με αναφορές να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, οι αλλεπάλληλες εκρήξεις που ακολούθησαν την πρώτη εμπόδισαν τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τις φλεγόμενες εγκαταστάσεις.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Accurate Energetic Systems που, σύμφωνα με τον ιστότοπό της, κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικές ύλες σε μια δασώδη έκταση κοντά στην πόλη Μπάκσνορτ που απέχει 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας καταστράφηκε.

Πλάνα από το σημείο, που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από το τοπικό κανάλι NewsChannel 5, δείχνει αποκαΐδια δίπλα σε αυτοκίνητα, καμένα ολοσχερώς. Καμένα, στρεβλωμένα μέταλλα, που μοιάζουν με δοκάρια από το κτίριο, είναι σκορπισμένα στο χώμα, σχηματίζοντας σωρούς.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ακόμη και σε γειτονικές κομητείες.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς ανθρώπους που αγνοούνται. Προσπαθούμε να έχουμε επίγνωση των οικογενειών και της κατάστασης» ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, σε συνέντευξη Τύπου για να προσθέσει: «Έχουμε κάποιους που έχουν πεθάνει».

Από την πλευρά της, η κομητεία Χάμφρεϊς αναφέρει σε ανακοίνωση της «το προσωπικό έκτακτης ανάγκης βρίσκεται επί τόπου και διαχειρίζεται ενεργά την κατάσταση. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή για να επιτρέψετε στους ανταποκριτές να εργαστούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Εκτιμούμε την υπομονή και τη συνεργασία σας — και σας ζητάμε να συνεχίσετε τις προσευχές σας με όλους».

