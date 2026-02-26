Τελευταία ευκαιρία για την αποτροπή του πολέμου; Έτοιμες για όλα οι ΗΠΑ αν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για το αν τελικά θα αποφευχθεί ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν, στη σκιά της τεράστιας συγκέντρωσης αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Σήμερα Πέμπτη 26/2 η ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγκτσί θα έχει νέες, έμμεσες διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά στη Γενεύη, την οποία θα εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Τον ρόλο του μεσολαβητή θα παίξει, όπως και στους δύο προηγούμενους γύρους των διαπραγματεύσεων, η διπλωματία του Ομάν.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 25/2, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας ομιλίας του για την Κατάσταση του Έθνους δήλωσε ότι θα προτιμούσε μια διπλωματική λύση, αν και συνέχισε να απειλεί την Τεχεράνη με σκληρό στρατιωτικό πλήγμα σε περίπτωση μη συμφωνίας.

«Η προτίμησή μου είναι να λύσουμε το πρόβλημα μέσω της διπλωματίας. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: Δεν θα επιτρέψω ποτέ στον υπ’ αριθμόν ένα σπόνσορα της τρομοκρατίας ανά τον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Βέβαια, δεν εξήγησε τους λόγους για τους οποίους συγκέντρωσε στη Μέση Ανατολή τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ από τον πόλεμο του 2003 κατά του Ιράκ, ούτε τους στόχους ενδεχόμενης στρατιωτικής επιχείρησης.

Ωστόσο, ο Τραμπ σημείωσε ότι η Τεχεράνη έχει επανέλθει στο πυρηνικό πρόγραμμά της μετά το αμερικανικό πλήγμα του περασμένου Ιουνίου και ότι διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να πλήξουν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη. «Προσπαθούν να φτιάξουν πυραύλους ικανούς να φθάσουν μέχρι τις ΗΠΑ» ανέφερε.

Απαντώντας στις κατηγορίες του Αμερικανού προέδρου, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγκεΐ τον συνέκρινε με τον υπουργό Προπαγάνδας των ναζί Γιόζεφ Γκέμπελς, κάνοντας λόγο για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» εναντίον της χώρας του.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι διαβλέπει μια ευκαιρία για «θετική έκβαση» των διαπραγματεύσεων της Γενεύης. Στο ίδιο μήκος κύματος, και ο Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε ότι «μια συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι εφικτή, αρκεί να δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία».

Θετικές προοπτικές βλέπει στις διαπραγματεύσεις ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν, ενώ ο Τραμπ δεν αποκλείει στρατιωτικά πλήγματα.

«Δείχνει» πόλεμο ο Ρούμπιο;

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι το Ιράν «αρνείται» να συζητήσει το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «πολύ μεγάλο πρόβλημα», λίγες ώρες πριν από τον νέο γύρο έμμεσων συνομιλιών, που πρόκειται να διεξαχθούν στη Γενεύη.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Καραϊβική, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «επιθυμεί διπλωματικές λύσεις» και «τις προτιμά», αποφεύγοντας να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

«Δεν θα χαρακτήριζα την αυριανή (σ.σ. σημερινή) ημέρα ως τίποτε άλλο πέρα από ημέρα συνομιλιών που, το ελπίζω, θα είναι παραγωγικές. Αλλά, σε τελευταία ανάλυση, πρέπει να συζητήσουμε και άλλα ζητήματα πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν» ανέφερε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων. «Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι το Ιράν αρνείται να συζητήσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους μαζί μας ή με οποιονδήποτε άλλον -και αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα» επέμεινε.

Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον κλοιό γύρω από το Ιράν

Δορυφορικές εικόνες της Planet Labs PBC, που ανέλυσε το Associated Press, δείχνουν ότι όλα τα αμερικανικά πλοία που συνήθως αγκυροβολούν στο Μπαχρέιν, το κεντρικό νευραλγικό σημείο της αμερικανικής ναυτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, βρίσκονται πλέον εν πλω.

Οι προβλήτες, όπου συνήθως ελλιμενίζεται η κύρια δύναμη του στόλου στον Περσικό Κόλπο, εμφανίζονται εντελώς άδειες. BREAKING: All US ships at the headquarters of the Fifth Fleet in Bahrain have moved out to open sea-AP— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) February 25, 2026 BREAKING: 🇺🇸🇧🇭 All U.S. ships stationed at the headquarters of the Fifth Fleet in Bahrain have moved out to open sea, according to the Associated Press. pic.twitter.com/naSd3dkToE— War Radar (@War_Radar2) February 25, 2026

Ο 5ος Στόλος παρέπεμψε ερωτήσεις στο Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει. Looks like a full squadron of F-22’s will be in Israel soon. Additional F22’s are on the way— Open Source Intel (@Osint613) February 25, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα, πριν από την επίθεση του Ιράν κατά του Κατάρ τον Ιούνιο, τα πλοία του 5ου Στόλου είχαν επίσης διασκορπιστεί στη θάλασσα ως μέτρο προστασίας.

Ταυτόχρονα, έξι ακόμη F-22 μεταφέρονται στον Ατλαντικό για να ενωθούν με τα 16 που ήδη βρίσκονται στο Ισραήλ. BREAKING: 🇺🇸🇮🇷 According to Axios, U.S. officials say Donald Trump will decide tomorrow whether to continue negotiations with Tehran or authorize the start of strikes. pic.twitter.com/ZXCSBMDAkW— War Radar (@War_Radar2) February 25, 2026

Χεζμπολάχ: «Κόκκινη γραμμή» η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν

«Μετά την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματός τους, τους ζητήσαμε να μην αποπειραθούν να το ξαναρχίσουν, αλλά ιδού που το κάνουν σήμερα. Τους βλέπουμε μόνιμα να προσπαθούν να ανοικοδομήσουν κάποια στοιχεία. Δεν προχωρούν σε εμπλουτισμό (σ.σ. ουρανίου) προς το παρόν, αλλά προσπαθούν να φθάσουν στο στάδιο όπου θα μπορούν να το κάνουν τελικά», υποστήριξε ακόμη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.