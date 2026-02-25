Κρίσιμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Εν πλω τα αμερικανικά πλοία του 5ου Στόλου –Αναβρασμός πριν τη σύνοδο της Γενεύης

Δορυφορικές εικόνες της Planet Labs PBC, που ανέλυσε το Associated Press, δείχνουν ότι όλα τα αμερικανικά πλοία που συνήθως αγκυροβολούν στο Μπαχρέιν, το κεντρικό νευραλγικό σημείο της αμερικανικής ναυτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, βρίσκονται πλέον εν πλω.

Οι προβλήτες, όπου συνήθως ελλιμενίζεται η κύρια δύναμη του στόλου στον Περσικό Κόλπο, εμφανίζονται εντελώς άδειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: All US ships at the headquarters of the Fifth Fleet in Bahrain have moved out to open sea-AP— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) February 25, 2026

Ο 5ος Στόλος παρέπεμψε ερωτήσεις στο Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει. Το προηγούμενο διάστημα, πριν από την επίθεση του Ιράν κατά του Κατάρ τον Ιούνιο, τα πλοία του 5ου Στόλου είχαν επίσης διασκορπιστεί στη θάλασσα ως μέτρο προστασίας.

Ταυτόχρονα, έξι ακόμη F-22 μεταφέρονται στον Ατλαντικό για να ενωθούν με τα 16 που ήδη βρίσκονται στο Ισραήλ.

Παραμονή των συνομιλιών στη Γενεύη

Σημειώνεται ότι αύριο (26.02), θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για «ολοκληρωτική στρατιωτική δράση» σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με συγκεκριμένη πρόταση.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει χαρακτηρίσει επίσημα όλες τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή ως «νόμιμους στόχους», επισημαίνοντας ιδιαίτερα την παρουσία του 5ου Στόλου στο Μπαχρέιν ως πρόκληση.