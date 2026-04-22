“Τέχνασμα” του Τραμπ λέει το Ιράν για την παράταση της εκεχειρίας – Απειλεί με επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου

Την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας με το Ιράν έως ότου ολοκληρωθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του ότι δεν θα υπάρξει παράταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, κάτι που ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει ως «πράξη πολέμου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη πλευρά του, σύμβουλος του προέδρου του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ χαρακτήρισε την παράταση της εκεχειρίας ως «τέχνασμα για να κερδηθεί χρόνος» για ένα αιφνιδιαστικό χτύπημα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο «επόμενο βήμα», καθώς παραμένει ασαφής η συνέχεια στις σχέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών, ενώ παράλληλα διατηρείται υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα στο στρατιωτικό επίπεδο.

Πάντως, προς το παρόν δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη αντίδραση από την Τεχεράνη στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και εύθραυστης ισορροπίας στην περιοχή.

Παρά τη δημόσια σιωπή, διπλωματικές και περιφερειακές πηγές αναφέρουν ότι η ιρανική πλευρά δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο διαλόγου, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνομιλίες θα αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Επιμένει στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ο Τραμπ εντείνοντας τη διπλωματική πίεση

Μερικές ώρες προτού η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο τέλος της, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι παρατείνει, μέχρι νεοτέρας διαταγής, την ανακωχή στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχίσει να επιβάλλεται.

Δυο εβδομάδες αφού άρχισε να εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, το Ιράν έλεγε πως η ανακωχή θα τερματιζόταν τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος έλεγε πως θα τερματιζόταν το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσιγκτον (τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ώρα Τεχεράνης).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως δεν αναφέρθηκε κανένα σοβαρό συμβάν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή.

Επικαλούμενος τον διχασμό που επικρατεί κατ’ αυτόν στην ηγεσία του Ιράν, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι παρατείνει την εκεχειρία μέχρι νεοτέρας κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν, που έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο. Θα περιμένει έως ότου το Ιράν «παρουσιάσει πρόταση» για τον τερματισμό του πολέμου, έγραψε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις μια ημέρα νωρίτερα δήλωνε πως έβρισκε «πολύ απίθανο» το ενδεχόμενο να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός.

Ιράν: «Στρατήγημα» πριν από νέα αμερικανοϊσραηλινή αιφνιδιαστική επίθεση η παράταση της εκεχειρίας

Η ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χθες Τρίτη το βράδυ ότι παρατείνει μέχρι νεοτέρας διαταγής την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «σίγουρα» αποτελεί «στρατήγημα» προκειμένου να «εξασφαλιστεί χρόνος» προτού εξαπολυθεί «νέα αιφνιδιαστική επίθεση» εναντίον του Ιράν, έκρινε αργά το βράδυ χθες Τρίτη ο Μάχντι Μοχαμαντί, σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ–πολιτικού με αυξανόμενη επιρροή, που ηγήθηκε της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις–εκτιμώντας πως είναι ώρα η ιρανική πλευρά να «πάρει την πρωτοβουλία» των κινήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παράταση της ανακωχής «δεν σημαίνει τίποτα», υποστήριξε ο κ. Μοχαμαντί, ο οποίος εκφράστηκε μέσω X στα περσικά. Πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν έχει ουσιαστική διαφορά «από τους βομβαρδισμούς» και «πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική ανταπόδοση».

Πριν από την ανακοίνωση του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στην ιρανική πολιτική ηγεσία είπε πως οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, αλλά με την προϋπόθεση ότι η άλλη πλευρά θα εγκαταλείψει την πολιτική των πιέσεων και των απειλών και θα πάψει να αξιώνει ουσιαστικά «παράδοση άνευ όρων» του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιρανική πλευρά καταδίκασε έντονα την αναχαίτιση και τη σύλληψη δυο εμπορικών πλοίων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο του αποκλεισμού των λιμανιών της χώρας, με τη δεύτερη να καταγράφεται χθες, κάνοντας λόγο για «πειρατεία στη θάλασσα» και «κρατική τρομοκρατία».

Τραμπ: «Το Ιράν δεν θέλει κλειστό το Ορμούζ – Χάνει 500 εκατ. δολάρια τη μέρα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, καθώς – όπως ανέφερε – χάνει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως.

Σε νέα ανάρτησή του στο truth social, τόνισε ότι η Τεχεράνη «λέει πως θέλει να το κλείσει μόνο για να σώσει τα προσχήματα», υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα επιδιώκει την άμεση επαναλειτουργία του.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες δέχθηκε μηνύματα πως το Ιράν θέλει «να ανοίξει το Στενό άμεσα», προσθέτοντας ότι η κατάσταση συνδέεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι χωρίς πίεση δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, αφήνοντας αιχμές ότι διαφορετικά θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν χαιρετίζει την παράταση της εκεχειρίας μέχρι νεοτέρας

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ «ευχαρίστησε ειλικρινά» τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να κάνει δεκτό χθες Τρίτη το αίτημα του Ισλαμαμπάντ να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ιράν, προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η διπλωματική διαδικασία.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός και ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη ‘Συμφωνία Ειρήνης’ κατά τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ, ώστε να υπάρξει οριστικό τέλος της ένοπλης σύρραξης», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

IRGC: Επιθέσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου σε χώρες του Κόλπου που βοηθούν τους εχθρούς του Ιράν

Σοβαρές απειλές κατά των χωρών του Περσικού Κόλπου εξαπέλυσε Ιρανός στρατιωτικός διοικητής, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που εδάφη ή υποδομές τους χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις κατά του Ιράν, «θα πρέπει να αποχαιρετήσουν την πετρελαϊκή παραγωγή στη Μέση Ανατολή».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, που επικαλείται τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, η προειδοποίηση απευθύνεται σε χώρες που στο παρελθόν φέρονται να επέτρεψαν τη χρήση των εδαφών τους από αντιπάλους της Τεχεράνης.

Όπως επισημαίνεται, εάν συνεχιστεί μια τέτοια πρακτική, «η οικονομική τους επιβίωση θα τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο», με σαφή αναφορά στην εξάρτηση των κρατών της περιοχής από την πετρελαϊκή παραγωγή.

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι η «λίστα στόχων» της χώρας έχει διευρυνθεί πέρα από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πλέον περιλαμβάνει μεγάλα πετρελαϊκά κοιτάσματα και διυλιστήρια σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Πολλά από τα κράτη αυτά διατηρούν στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, γεγονός που εντείνει τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση σε περίπτωση περαιτέρω έντασης.

Απευθείας συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου

Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, αναμένεται να διεξαχθούν νέες απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο αύριο Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διπλωματία. Όπως και οι πρώτες, τη 14η Απριλίου, θα γίνουν σε επίπεδο πρεσβευτών.

Εύθραυστη κατάπαυση του πυρός για 10 ημέρες τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το κίνημα Χεζμπολά, ωστόσο τα μέρη αλληλοκατηγορούνται για συνεχείς παραβιάσεις της από την πρώτη στιγμή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι έπληξε θέση στον νότιο Λίβανο σε ανταπόδοση για εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον στοιχείων του ανεπτυγμένων εκεί.

Το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν ανέφερε από την πλευρά του ότι διεξήγαγε επίθεση εναντίον του βόρειου Ισραήλ σε ανταπόδοση για τις ισραηλινές «κατάφωρες» παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού, ήχησαν σειρήνες σε δυο κοινότητες στο βόρειο τμήμα της χώρας που πιθανόν οφείλονταν σε «εσφαλμένο» συναγερμό, αφού μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης που εξαπολύθηκε από τον Λίβανο αναχαιτίστηκε «προτού» περάσει τα σύνορα.

Κατά νεότερο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 2.454 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον Λίβανο τις έξι εβδομάδες του πολέμου.