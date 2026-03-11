Τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν από την Τεχεράνη ή από το Λονδίνο;

Η ένταση που κλιμακώνεται στον Περσικό Κόλπο αρχίζει ήδη να επηρεάζει τη διεθνή ναυτιλία και ιδιαίτερα τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Η αντίδραση της ναυτασφαλιστικής αγοράς ήταν άμεση, δημιουργώντας νέες συνθήκες για πλοιοκτήτες και ναυτιλιακές εταιρείες.

Ο Capt. Γεώργιος Βασιλείου, συνεργάτης της ΑΕΝ Ασπροπύργου, μιλώντας στο DEBATER, περιγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται στη ναυτιλιακή αγορά:

«Από την πρώτη στιγμή που κλιμακώθηκε η ένταση στον Περσικό Κόλπο, η ασφαλιστική αγορά αντέδρασε άμεσα με ακυρώσεις καλύψεων πολεμικού κινδύνου και ενεργοποίηση ρητρών 48 έως 72 ωρών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε νέο ταξίδι απαιτεί πλέον νέα αποδοχή κινδύνου και διαφορετική τιμολόγηση. Η αγορά δεν σταμάτησε πλήρως την κάλυψη πολέμου, όμως αρκετά μεγάλα P&I Clubs απέσυραν τις σχετικές επεκτάσεις για την περιοχή, αναγκάζοντας τους πλοιοκτήτες να στραφούν σε ασφαλιστές με σημαντικά υψηλότερα ασφάλιστρα.

Σε κανονικές συνθήκες πάνω από 100 πλοία περνούν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ, όμως ήδη η κίνηση εμφανίζει αισθητή μείωση, με περισσότερα από 3.000 πλοία να περιμένουν να μπουν στον Περσικό Κόλπο.

Η βαρύτητα αυτής της κίνησης αποτυπώνεται σε αυτό που συχνά λέγεται στη διεθνή ναυτασφαλιστική αγορά: ότι επτά επιστολές ακύρωσης από τα μεγαλύτερα P&I Clubs αρκούν πρακτικά για να παραλύσει η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ. Πρόκειται για οργανισμούς όπως η Gard, η Skuld, η NorthStandard, η Steamship Mutual, η The American Club, η The Swedish Club και η The London P&I Club, που μαζί καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

Όταν τέτοιοι ασφαλιστές περιορίζουν την κάλυψη, το αυξημένο κόστος περνά άμεσα στις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τελικά επηρεάζει την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Περίπου 85 Έλληνες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ σε πλοία ελληνικής διαχείρισης. Στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής υπάρχουν πάνω από 300 πλοία ελληνικών συμφερόντων και περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί διαφόρων χωρών και πλοίων.

“Μήπως τελικά τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν από το Λονδίνο και όχι από την Τεχεράνη;”

Η παρέμβασή του αναδεικνύει μια λιγότερο ορατή, αλλά εξαιρετικά κρίσιμη διάσταση της ναυτιλιακής δραστηριότητας: τον ρόλο της ασφάλισης. Σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, οι αποφάσεις των μεγάλων ναυτασφαλιστικών οργανισμών μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη ροή του παγκόσμιου εμπορίου, ακόμη και χωρίς να κλείσει επίσημα ένα στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα.