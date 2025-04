Ανασκεύασε τις δηλώσεις του για τον επικεφαλής της FED, Τζερόμ Πάουελ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Τα τελευταία 24ωρα είχε εξαπολύσει σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Πάουελ, αποκαλώντας τον «αργοκίνητο», χωρίς να αποκλείσει ακόμη και την πιθανότητα απομάκρυνσής του. «Αν αποφασίσω να φύγει, θα φύγει πολύ γρήγορα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά την περασμένη εβδομάδα.

Σε νεότερες δηλώσεις του, ο Τραμπ ανέφερε ότι «δεν έχει καμία πρόθεση» να απολύσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ πριν από τη λήξη της θητείας του στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο. «Θα ήθελα να τον δω να είναι λίγο πιο ενεργός όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων», πρόσθεσε.

President Trump on Fed Chair Jerome Powell: "I have no intention to firing him. I would like to see him be a little more active in terms of his idea to lower interest rates. This is the perfect time to lower interest rates. If he doesn't, is it the end? No, it's not." pic.twitter.com/MMHb15QoDS