Συρία: Ανέλαβε την επίθεση κατά τεμένους μια μικρή σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Στους 8 οι νεκροί

Συρία: Ανέλαβε την επίθεση κατά τεμένους μια μικρή σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Μία μικρή άγνωστη σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση, η Saraya Ansar al-Sunna, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση κατά τεμένους αλαουιτικής συνοικίας της πόλης Χομς στην κεντρική Συρία που στοίχισε την ζωή σε οκτώ ανθρώπους.

Οι μαχητές της «ανατίναξαν πολλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς», γράφει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της που δημοσιεύεται στο Telegram και υπόσχεται να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά «των απίστων και των αποστατών».

Η ίδια οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας σε εκκλησία της Δαμασκού τον Ιούνιο 2025.

