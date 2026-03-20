Συνελήφθησαν δύο άτομα που επιχείρησαν να εισέλθουν σε βρετανική ναυτική βάση στη Σκωτία

Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες αφού επιχείρησαν να εισέλθουν στη ναυτική βάση Φάσλεϊν, όπου σταθμεύουν βρετανικά πυρηνικά υποβρύχια, ανακοίνωσε σήμερα η σκωτσέζικη αστυνομία.

Σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA και την εφημερίδα Times, ένας από τους συλληφθέντες, ένας 34χρονος άνδρας, είναι ιρανικής υπηκοότητας.

Περίπου στις 17:00, τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας) χθες Πέμπτη, «λάβαμε πληροφορίες ότι δύο άτομα επιχειρούσαν να εισέλθουν στη Ναυτική Βάση Κλάιντ», γνωστή ως Φάσλεϊν, δήλωσε εκπρόσωπος της σκωτσέζικης αστυνομίας.

«Ένας 34χρονος άνδρας και μια 31χρονη γυναίκα συνελήφθησαν σε σχέση με αυτό το συμβάν και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια της Βρετανίας σταθμεύουν σε αυτή τη βάση.