Νέα τραγωδία στην Τουρκία: Συνετρίβη πυροσβεστικό αεροσκάφος σε πτήση πάνω από την Κροατία – Νεκρός ο πιλότος

Μόλις λίγες ημέρες μετά τη συντριβή του τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους με είκοσι νεκρούς στην Γεωργία, το απόγευμα της Πέμπτης (13.11), συνετρίβη ένα τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου ΑΤ – 802 που πραγματοποιούσε πτήση πάνω από την Κροατία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο πιλότος. KAMUOYUNA DUYURU



Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 13, 2025

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο αεροσκάφη είχαν απογειωθεί την Τετάρτη από το Τσανάκαλε, με προορισμό το Ζάγκρεμπ της Κροατίας κι επρόκειτο να υποβληθούν σε προγραμματισμένη συντήρηση. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα πληρώματα αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στο αεροδρόμιο της Ριέκα.

Σήμερα (13.11), τα αεροσκάφη αναχώρησαν εκ νέου στις 17:38 (ώρα Τουρκίας) με προορισμό το Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Ωστόσο, η επιδείνωση του καιρού τα ανάγκασε να αναστρέψουν πορεία και να επιστρέψουν στη Ριέκα. Κατά την επιστροφή, το ένα αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ με το δεύτερο χάθηκε η επαφή στις 18:25, όταν διεκόπη η επικοινωνία μέσω ασυρμάτου.

Οι κροατικές αρχές, σε συνεργασία με τουρκικές υπηρεσίες, έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του αγνοούμενου αεροσκάφους και του πιλότου του.

Σε ανακοίνωσή της, η Γενική Διεύθυνση Δασών της Τουρκίας ανέφερε ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση προς το κοινό μόλις αποσαφηνιστούν πλήρως τα στοιχεία της υπόθεσης.