Συναγερμός στη Γαλλία – Drones καταρρίφθηκαν πάνω από βάση με πυρηνικά υποβρύχια

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Γαλλίας μετά από επέμβαση της χωροφυλακής απέναντι σε 5 αγνώστου ταυτότητας drones που πέταξαν πάνω από βάση με πυρυνικά υποβρύχια στη Μπρεστ.

Τα συστήματα προστασίας της βάσης ανίχνευσαν πέντε drones σε πτήση χθες το βράδυ επάνω από το Ιλ Λονγκ με αποτέλεσμα το τάγμα πεζοναυτών που είναι υπεύθυνο για την προστασία των εγκαταστάσεων να βάλουν εναντίον τους.

Οι πτήσεις drones σε αυτή την απαγορευμένη ζώνη δεν είναι σπάνιες. Τη νύκτα της 17ης προς τη 18η Νοεμβρίου, ανιχνεύθηκε πτήση drone επάνω από τη χερσόνησο του Κροζόν, αλλά όχι επάνω από στρατιωτική εγκατάσταση.

Η βάση πάνω από την οποία πέταξαν τα drones προστατεύεται από δύναμη 120 ναυτοφυλάκων της γαλλικής χωροφυλακής και πεζοναύτες του πολεμικού ναυτικού. Στεγάζει τα τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια της γαλλικής δύναμης αποτροπής, ένα από τα οποία βρίσκεται πάντα σε υπηρεσία στις θάλασσες.

Οι πτήσεις drones έχουν πολλαπλασιασθεί επάνω από αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις και άλλες κρίσιμης σημασίας υποδομές τους τελευταίους μήνες στη βόρεια Ευρώπη.