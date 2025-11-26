“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Συναγερμός και lockdown στον Λευκό Οίκο – Πυρά κατά δυο στρατιωτών της Εθνοφρουράς

Παραμένουν άγνωστα τα αίτια

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές των ΗΠΑ καθώς δυο στρατιώτες της Εθνοφρουράς δέχθηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το APnews δυο στρατιώτες της Εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν την Τετάρτη κοντά στον Λευκό Οίκο και η κατάστασή τους δεν είναι άμεσα γνωστή, σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου που δεν είναι εξουσιοδοτημένος να συζητήσει δημόσια το θέμα και ο οποίος μίλησε στο AP υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οχήματα έκτακτης ανάγκης εθεάθησαν να ανταποκρίνονται στην περιοχή, ενώ ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε καθεστώς lockdown.

