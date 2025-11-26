Συναγερμός και lockdown στον Λευκό Οίκο – Πυρά κατά δυο στρατιωτών της Εθνοφρουράς

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές των ΗΠΑ καθώς δυο στρατιώτες της Εθνοφρουράς δέχθηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το APnews δυο στρατιώτες της Εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν την Τετάρτη κοντά στον Λευκό Οίκο και η κατάστασή τους δεν είναι άμεσα γνωστή, σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου που δεν είναι εξουσιοδοτημένος να συζητήσει δημόσια το θέμα και ο οποίος μίλησε στο AP υπό τον όρο της ανωνυμίας.

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White House



At least three casualties being reported



The shooter is reportedly still on the loose



Law enforcement racing from all throughout the city



PRAY FOR THESE TROOPS🙏🏻pic.twitter.com/u5tqnN9mVW— Nick Sortor (@nicksortor) November 26, 2025

Οχήματα έκτακτης ανάγκης εθεάθησαν να ανταποκρίνονται στην περιοχή, ενώ ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε καθεστώς lockdown.