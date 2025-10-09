Συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: Το απόγευμα της Πέμπτης το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Νετανιάχου – Ετοιμάζει σόου ο Τραμπ

Το απόγευμα της Πέμπτης 9/10 θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να επικυρωθεί η συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Όπως έγινε γνωστό από το Γραφείο του Νετανιάχου το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ θα συνεδριάσει στις 6 το απόγευμα και θα ψηφίσει για τη συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων.

Η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της Γάζας και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Μια ισραηλινή πηγή, την οποία επικαλούνται εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει ότι οι σοροί του πρώην ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινβάρ, και του αδελφού του Μοχάμεντ Σινβάρ, δεν θα επιστραφούν στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομήρων με κρατούμενους που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ετοιμάζει επικοινωνιακό σόου με επίσκεψη στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει ένα επικοινωνιακό σόου καθώς θα επισκεφτεί το Σαββατοκύριακο το Ισραήλ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Yedioth Ahronoth ο Τραμπ μπορεί να φτάσει ήδη το βράδυ του Σαββάτου ή την Κυριακή, με πιθανή αναχώρηση το πρωί της Δευτέρας, ανάλογα με την ώρα απελευθέρωσης των ομήρων.

Η επίσκεψη αναμένεται να είναι σύντομη αλλά υψηλού προφίλ, ενδεχομένως να περιλαμβάνει μια τελετή υποδοχής στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και μια ιστορική ομιλία στην Κνεσέτ, γεγονός που θα καταστήσει τον Τραμπ μόλις τον τέταρτο πρόεδρο των ΗΠΑ που θα μιλήσει ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει εάν ο Τραμπ θα μπορέσει να συναντηθεί με οποιονδήποτε από τους ομήρους που επιστρέφουν, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από την ώρα άφιξής τους και την ιατρική τους κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, πηγές λένε ότι είναι πρόθυμος να καταβάλει την προσπάθεια.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ ζήτησε να κάνει κράτηση για δύο ορόφους στο ξενοδοχείο King David της Ιερουσαλήμ από το βράδυ του Σαββάτου έως την Κυριακή. Λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας, το προσωπικό του ξενοδοχείου ενδέχεται να χρειαστεί να μετακινήσει τους επισκέπτες. Παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ θα διανυκτερεύσει ή θα επισκεφθεί το Ισραήλ μόνο για λίγες ώρες.

Η Χαμάς δεν θα πραγματοποιήσει τελετές κατά την παράδοση ομήρων

Η Χαμάς συμφώνησε κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Αίγυπτο ότι δεν θα πραγματοποιήσει τελετές κατά την παράδοση ομήρων στο Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel, έναν Άραβα διπλωμάτη και μια δεύτερη πηγή που γνωρίζει.

Οι τελετές κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συμφωνίας για τους ομήρους στις αρχές του έτους, κατά τις οποίες αδυνατισμένοι όμηροι παρέλασαν μπροστά σε ένα πλήθος μαζί με αντι-ισραηλινά συνθήματα, εξόργισαν τόσο το Ισραήλ όσο και τις ΗΠΑ.