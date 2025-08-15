Στον δρόμο για την Αλάσκα και τη συνάντηση με Τραμπ ο Πούτιν – Βίντεο με την αυτοκινητοπομπή του
Προτού αναχωρήσει, έκανε στάση στο Μαγκαντάν
Καθ’ οδόν για την Αλάσκα, ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 22.00 (ώρα Ελλάδας), είναι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.
Στο διαδίκτυο ανέβηκαν αρκετά βίντεο από πολίτες, που απεικονίζουν την αυτοκινητοπομπή θωρακισμένων οχημάτων του Ρώσου προέδρου να διασχίζει τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Ανατολής με κατεύθυνση την ακτή του Ειρηνικού.
Ο Ρώσος πρόεδρος, προτού αναχωρήσει όμως, σταμάτησε στο Μαγκαντάν, ρωσικό λιμάνι στην Οχοτσκική θάλασσα.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, ο Πούτιν έκανε τη στάση αυτή για να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο Mayak και ένα μνημείο που τιμά ηρωικούς Ρώσους πιλότους. Eπιπλέον θα συναντηθεί και με τον περιφερειάρχη Σεργκέι Νόσοφ.
