Στον δρόμο για την Αλάσκα και τη συνάντηση με Τραμπ ο Πούτιν – Βίντεο με την αυτοκινητοπομπή του

Καθ’ οδόν για την Αλάσκα, ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 22.00 (ώρα Ελλάδας), είναι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο διαδίκτυο ανέβηκαν αρκετά βίντεο από πολίτες, που απεικονίζουν την αυτοκινητοπομπή θωρακισμένων οχημάτων του Ρώσου προέδρου να διασχίζει τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Ανατολής με κατεύθυνση την ακτή του Ειρηνικού.

✈️ New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump



Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex.



Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin’s… pic.twitter.com/KaraPlmrZs— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Ο Ρώσος πρόεδρος, προτού αναχωρήσει όμως, σταμάτησε στο Μαγκαντάν, ρωσικό λιμάνι στην Οχοτσκική θάλασσα. ALASKA — Putin's cortege rolls through Anchorage's suspended Sister City Magadan, advancing ahead of his arrival.



pic.twitter.com/v3n56ZKIwI August 15, 2025

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, ο Πούτιν έκανε τη στάση αυτή για να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο Mayak και ένα μνημείο που τιμά ηρωικούς Ρώσους πιλότους. Eπιπλέον θα συναντηθεί και με τον περιφερειάρχη Σεργκέι Νόσοφ.