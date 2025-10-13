Στο Τελ Αβίβ μεταφέρθηκαν τα λείψανα τεσσάρων ομήρων από τη Χαμάς

Στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ μεταφέρθηκαν τα φέρετρα με τα λείψανα των τεσσάρων ομήρων, που είχαν παραδοθεί νωρίτερα σήμερα από τη Χαμάς στη Γάζα, για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.

Τα φέρετρα παρέλαβε από τη Χαμάς κλιμάκιο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταύρου (ΔΕΕΣ) το οποίο ακολούθως τα παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χαμάς φέρεται να μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι χρειάζεται χρόνο για να ανακτήσει τα λείψανα των υπολοίπων ομήρων, προκαλώντας εκνευρισμό στις ισραηλινές αρχές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισραηλινής τηλεόρασης, η Χαμάς δεν ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται οι σοροί των 24 ομήρων, αφήνοντας να εννοηθεί πως ενδέχεται να βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχονται στην παρούσα φάση από τον ισραηλινό στρατό.