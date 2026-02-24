Στο νοσοκομείο ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας μετά από απόπειρα αυτοκτονίας – Ελέγχεται για τις σχέσεις του με τον Επστάιν

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ μετά από απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πρόσφατα, η αστυνομία της Νορβηγίας είχε κάνει έρευνα στις κατοικίες του Γιάγκλαντ για πιθανή εμπλοκή στο σκάνδαλο Επστάιν καθώς το όνομα του αναφερόταν στους περιβόητους φακέλους.

Μάλιστα, το Ινστιτούτο Νόμπελ ζήτησε πρόσφατα «εξηγήσεις» από πρώην πρόεδρο της Επιτροπής και πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, για τα τυχόν οικονομικά οφέλη που αποκόμισε από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

«Εάν αποδειχθεί ότι ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ έλαβε σημαντικά οικονομικά οφέλη από τον Τζέφρι Επστάιν όταν ήταν μέλος της Επιτροπής Νόμπελ, αυτό θα ήταν αντίθετο με τον κώδικα δεοντολογίας μας», είπε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, ο διευθυντής του Ινστιτούτου.

Τα έγγραφα του φακέλου Έπσταϊν που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα τέλη του Ιανουαρίου δείχνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών και/ή μέλη της οικογένειάς του είχαν διαμείνει σε κατοικίες του Έπσταϊν ή είχαν κάνει διακοπές μαζί του κατά το διάστημα 2011-2018, σε μία περίοδο που ο Γιάγκλαντ ήταν πρόεδρος της επιτροπής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος προχωρεί σε έρευνες στην κατοικία του Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, καθώς και στις δευτερεύουσες κατοικίες του, αναφέρεται στην ανακοίνωση που έδωσε στην δημοσιότητα ο δικηγόρος του μία ημέρα μετά την άρση της διπλωματικής ασυλίας του Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ από το Συμβούλιο της Ευρώπης.