Στο Ισραήλ την Τετάρτη ο Τζο Μπάιντεν

Επίσημη είναι πλέον η επίσκεψη Μπάιντεν στο Ισραήλ, που φημολογούνταν εδώ και μέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα ταξιδέψει στο Ισραήλ αύριο Τετάρτη και θα βρεθεί επίσης στο Αμάν, στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, όπου θα έχει συναντήσεις με τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄, τον αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρίν Ζαν-Πιερ.

Σύμφωνα με τον Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπο του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο κ. Μπάιντεν στις συνομιλίες που θα έχει θα «επαναλάβει την πεποίθησή μας ότι η Χαμάς δεν αντιπροσωπεύει τη μεγάλη πλειοψηφία του παλαιστινιακού λαού, που είναι επίσης θύμα» του πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συζήτησε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ και τον πρόεδρο της Αιγύπτου ο Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συζήτησε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ και της Χαμάς, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε χωριστά δελτία Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα για τις συνδιαλέξεις αυτές.

Ο κ. Μπάιντεν συζήτησε με τον κ. Σουντάνι τις προσπάθειες να αποτραπεί «η εξάπλωση της σύρραξης», αναφέρει δελτίο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Ενώ στη συνομιλία του με τον κ. Σίσι αναφέρθηκε στην ανάγκη να «προφυλαχθεί η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή ευρύτερα», σημειώνεται σε δεύτερο δελτίο Τύπου.

Και στις δύο συνδιαλέξεις, πάντα κατά τις ανακοινώσεις της αμερικανικής προεδρίας, συζητήθηκε η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η «επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτοί είναι οι celebrities που δεν εξελέγησαν στον δήμο Αθηναίων, μετά την ήττα του Κώστα Μπακογιάννη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΕΚ: Πρόστιμο 82.000 ευρώ από την UEFA