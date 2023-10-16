ΑΕΚ: Πρόστιμο 82.000 ευρώ από την UEFA

Βαρύ πρόστιμο επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την UEFA, για τη συμπεριφορά οπαδών στον αγώνα με τον Άγιαξ (1-1) στο πλαίσιο του Europa League. Συγκεκριμένα, οι πρωταθλητές καλούνται να πληρώσουν 82.000 ευρώ, κυρίως για χρήση laser και για τη “συμφόρηση” από οπαδούς στους διαδρόμους των κερκίδων.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε αυτά τα ζητήματα, ενώ το ποσό έχει φτάσει σε αυτό το ύψος καθώς διπλασιάστηκε επειδή οι παραβάσεις είναι επαναλαμβανόμενες.

Ωστόσο, στα χρήματα αυτά περιλαμβάνεται και πρόστιμο για αντικείμενα που “εκτοξεύτηκαν” προς την κερκίδα των φιλοξενούμενων και για κάποια περιορισμένης έκτασης επεισόδια έξω από το γήπεδο.

Από την ΑΕΚ τονίζεται προς πάσα κατεύθυνση ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΠΑΕ, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να κλείσουν συγκεκριμένες θύρες, αν συνεχιστεί στα επόμενα ματς η χρήση laser και εάν οι οπαδοί εξακολουθούν να κάθονται στους διαδρόμους διέλευσης.

Μάλιστα, επισημαίνουν οι “κιτρινόμαυροι”, στο ημίχρονο του αγώνα με τον Άγιαξ τέθηκε εν αμφιβόλω η συνέχιση του αγώνα, αν δεν σταματούσαν τα laser.

