Σδούκου: Η επαφή βουλευτή και πολίτη είναι αδιαπραγμάτευτη – Να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία ώστε να μην αιωρούνται σκιές

Τη σταθερή θέση της παράταξης υπέρ της θεσμικής τάξης, της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και της απρόσκοπτης λειτουργίας των ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμών υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Naftemporiki TV και στον Alpha Radio 989,

Παράλληλα, τόνισε ότι η ουσιαστική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου θα γίνει στο τέλος της τετραετίας και έστειλε μήνυμα επιστροφής στην ουσία της πολιτικής, με επίκεντρο τα πραγματικά προβλήματα.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που έχει ταυτίσει την πορεία της χώρας με την Ευρώπη από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή, άρα ο σεβασμός στους θεσμούς και στις διαδικασίες είναι αδιαπραγμάτευτος. Η Δικαιοσύνη, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε για τις εθνικές δικαστικές αρχές, οφείλει να κάνει απρόσκοπτα και ανεπηρέαστα τη δουλειά της και να αποφασίζει με βάση τον νόμο».

Τόνισε, ωστόσο, ότι «αυτό που ζητείται είναι να ολοκληρώνονται οι έλεγχοι όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με επάρκεια, ώστε να μην αιωρούνται σκιές πάνω από πρόσωπα που ελέγχονται και να δίνονται καθαρές απαντήσεις, κάτι που είναι προς όφελος τόσο των ίδιων των ελεγχόμενων όσο και της αξιοπιστίας των θεσμών».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αντιθέτως, αυτό που συμβαίνει είναι η επισήμανση ορισμένων θεμάτων που μπορούν να υποσκάψουν το κύρος του θεσμού, γι’ αυτό οφείλουν και όσοι τον υπηρετούν να διασφαλίζουν τη λειτουργία του,ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες για τον τρόπο διαχείρισης των υποθέσεων».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται κάθε όψη της επαφής πολιτών με πολιτικούς οποιουδήποτε κόμματος, καθώς «ο βουλευτής οφείλει να δέχεται και να ακούει τους πολίτες και τα αιτήματά τους, χωρίς αυτό να συγχέεται με οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη δραστηριότητα, καθώς είναι διαφορετικό η επαφή με την κοινωνία και διαφορετική η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής».

Αναφερόμενη στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «ο ίδιος πήρε την απόφαση να παραιτηθεί, ανέλαβε την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το θέμα και έδωσε απαντήσεις, προκειμένου να μη σκιάζεται ούτε το έργο του υπουργείου ούτε συνολικά η κυβερνητική προσπάθεια».

Όπως τόνισε, «από τη στιγμή που υπήρξε ανάληψη ευθύνης και παραίτηση, ο συγκεκριμένος κύκλος έχει κλείσει και δεν υπάρχει λόγος να ανακυκλώνεται διαρκώς μια υπόθεση που έχει ήδη κριθεί πολιτικά».

Υπογράμμισε ότι «είναι ώρα να επιστρέψουμε στην ουσία της πολιτικής και στα ζητήματα που πραγματικά απασχολούν τους πολίτες».

Η κ. Σδούκου άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές δηλώσεις που αμφισβητούν τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας».

Τόνισε ότι «όταν τίθενται ζητήματα περί “πειραγμένων” εκλογών, οφείλει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και να απαντήσει αν συμφωνεί με τέτοιους ισχυρισμούς, οι οποίοι πλήττουν ευθέως τη δημοκρατική λειτουργία».

Επεσήμανε ότι και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν την ίδια υποχρέωση και όσο δεν το κάνουν αποτελεί και είδηση και πρόκληση, καθώς ένα ολόκληρο κόμμα συντονισμένα ανέχεται -αν δεν επικροτεί- τέτοιες δηλώσεις υπονόμευσης του δημοκρατικού κεκτημένου της χώρας.

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι «οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ένα πολιτικό κλίμα τη δεδομένη στιγμή και επηρεάζονται από την επικαιρότητα, αλλά δεν αποτελούν συνολική αξιολόγηση των κομμάτων».

Είπε ότι «κάθε μέτρηση δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εκφράσουν συναισθήματα, είτε δυσαρέσκειας είτε επιδοκιμασίας, χωρίς αυτό να συνιστά οριστική κρίση».

Τόνισε ότι «παρά τον κύκλο αρνητικής δημοσιότητας που αναπόφευκτα έχει ένα κόστος, η τελική αξιολόγηση θα γίνει στις εκλογές, όταν οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν ποιος μπορεί να τους κυβερνήσει».

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι «η Νέα Δημοκρατία διαθέτει συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση και ζητά να κριθεί με βάση τα πεπραγμένα της και τις προτάσεις της».

Με αφορμή το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «υπάρχει μια σαφής απόσταση ανάμεσα στο πολιτικό κλίμα της καθημερινής συζήτησης και στην πραγματική ζωή».

Υπογράμμισε ότι είδε «μια κοινωνία που δουλεύει, που προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, επιχειρήσεις που οργανώνονται και εργαζομένους που επιστρέφουν στην εργασία τους, αλλά και μια Κρήτη που εξελίσσεται σε ένα μεγάλο εργοτάξιο με έργα που για δεκαετίες είχαν μείνει πίσω».

Τόνισε ότι «υποδομές όπως ο ΒΟΑΚ, το νέο αεροδρόμιο, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αλλά και έργα για τη λειψυδρία, τα φράγματα και την άρδευση είναι αυτά που απασχολούν πραγματικά τους ανθρώπους και όχι η υπερβολή και ο θόρυβος που πολλές φορές κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση».