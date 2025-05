Στα ύψη είναι η παγκόσμια ανησυχία, καθώς οι σχέσεις Ινδίας και Πακιστάν μπήκαν σε νέα επικίνδυνη τροχιά, μετά το νέο κύμα επιθέσεων κατά μήκος της Γραμμής Ελέγχου στο Κασμίρ, που έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον έντεκα αμάχους.

Το Νέο Δελχί εξαπέλυσε τουλάχιστον έξι πυραύλους το βράδυ της Τρίτης 6/5, κατά περιοχών του Πακιστάν, το οποίο με τη σειρά του απάντησε στην Ινδία με πυρά πυροβολικού, ανακοινώνοντας μάλιστα πως κατέρριψε συνολικά πέντε αεροσκάφη.

#BREAKING: Multiple explosions heard in Muzaffarabad of Pakistan Occupied Kashmir. Locals claim massive missile attacks on Grid Stations. Panic in Muzaffarabad and across Pakistan. More details are awaited. pic.twitter.com/qTKDeSOOPe May 6, 2025

Από τις σφοδρές συγκρούσεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 άμαχοι, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Οι τραυματίες ξεπερνούν σίγουρα τους 50, ενώ υπάρχουν και αγνοούμενοι.

🚨 #BREAKING: India has just launched a missile strike on Pakistan



Pakistan vows to retaliate



It’s a full-on war now. pic.twitter.com/b04D1t1K2V — Nick Sortor (@nicksortor) May 6, 2025

Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις συγκεκριμένα ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον τρεις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους εν μέσω των συνεχιζόμενων ανταλλαγών πυρών στο Κασμίρ.

BREAKING: These latest pictures from Kashmir reportedly show the aftermath of India's missiles being fired across the border into Pakistani-controlled territory



Latest ➡️ https://t.co/CapRfsaVpQ



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/kREVOr3Jwi May 6, 2025

«Τρεις αθώοι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των πυρών/των βομβαρδισμών που γίνονται στα τυφλά» από το Πακιστάν, ανέφεραν οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις, διαμηνύοντας πως θα υπάρξει ανταπόδοση «κατά τρόπο αναλογικό».

Το Πακιστάν με τη σειρά του ανακοίνωσε πως 8 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε «24 πλήγματα» των ινδικών ενόπλων δυνάμεων σε «έξι τοποθεσίες» στο Πακιστάν.

#BREAKING: Pakistan Army confirms attack by India. India has launched an attack on Pakistan. Missiles fired at Kotli, Muzaffarabad, and Bahawalpur — confirmed by DG ISPR to Pakistani journalists. India goes after terror state Pakistan. pic.twitter.com/Tog4sHGjdM — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 6, 2025

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν υποστήριξε πως καταρρίφθηκαν 5 μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Ινδίας.

Markaz-e-Tayyeba in Muridke, Punjab province, was also struck by Indian missiles. pic.twitter.com/AfA0oNbcQ7 — Clash Report (@clashreport) May 6, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για 3 αεροσκάφη τύπου Rafale (γαλλικής κατασκευής), Σουχόι Su-30 και Μικογιάν MiG-29 (ρωσικού/σοβιετικού σχεδιασμού), που καταρρίφθηκαν ενώ επιχειρούσαν στον ινδικό εναέριο χώρο. Δεν διευκρίνισε πώς επλήγησαν αλλά διαβεβαίωσε πως αντίθετα δεν υπήρξε καμιά κατάρριψη πακιστανικού μαχητικού.

Όπως ανακοίνωσε η Ινδία, ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Πακιστάν, πλήττοντας «τρομοκρατικές υποδομές» τόσο στο Πακιστάν όσο και σε περιοχές του Κασμίρ που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Πακιστάν, σε μια σημαντική κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο γειτόνων.

«Αυτά τα βήματα έρχονται μετά τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση στο Παχαλγκάμ, στην οποία δολοφονήθηκαν 25 Ινδοί και ένας Νεπαλέζος πολίτης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας, αναφερόμενο σε επίθεση που έλαβε χώρα τον περασμένο μήνα εναντίον τουριστών στο Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία.

«Οι ενέργειές μας ήταν στοχευμένες, μετρημένες και μη κλιμακούμενες. Δεν έχουν στοχοποιηθεί πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Ινδία έχει επιδείξει σημαντική αυτοσυγκράτηση στην επιλογή των στόχων και στη μέθοδο εκτέλεσης», πρόσθεσε το ινδικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Πακιστάν: Συνεδριάζει η επιτροπή εθνικής ασφαλείας

Λόγω της ανάφλεξης στην περιοχή, το Πακιστάν συγκάλεσε για τις 08:00 το πρωί σήμερα την επιτροπή εθνικής ασφαλείας, όργανο αποτελούμενο από κορυφαίους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, το οποίο δεν συνεδριάζει παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή αυτή αποφάσισε την 24η Απριλίου την επιβολή σειράς διπλωματικών κυρώσεων εναντίον της Ινδίας, σε αντίποινα για παρόμοια μέτρα που πήρε το Νέο Δελχί, μετά τη φονική επίθεση εναντίον τουριστών στο Κασμίρ, για την οποία η ινδική κυβέρνηση επέρριψε την ευθύνη στο Πακιστάν, που το διέψευσε.

Οι ΗΠΑ καλούν σε αποκλιμάκωση

Η Ινδία ενημέρωσε τις ΗΠΑ για τα πλήγματά της στο Πακιστάν (ινδική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον)

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Ινδίας Ατζίτ Ντόβαλ ενημέρωσε τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγη ώρα μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Νέο Δελχί στο έδαφος του Πακιστάν, ανακοίνωσε η ινδική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

«Οι ενέργειες της Ινδίας ήταν στοχευμένες και ακριβείς», διαβεβαίωσε η πρεσβεία στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα προσθέτοντας πως ο κ. Ρούμπιο, ο οποίος εκτελεί επίσης το τρέχον διάστημα χρέη υπηρεσιακού συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ενημερώθηκε για τα «μέτρα που ελήφθησαν».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε χθες Τρίτη με τους ομολόγους του τόσο της Ινδίας όσο και του Πακιστάν για να τους παροτρύνει να αρχίσουν διάλογο προκειμένου να «εξουδετερωθεί» η κρίση και να αποκλιμακωθεί η ένταση, εν μέσω ανταλλαγής βομβαρδισμών και πυρών, γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Ο υπουργός Εξωτερικών «ενθαρρύνει την Ινδία και στο Πακιστάν να ανοίξουν δίαυλο συνομιλιών για να εξουδετερωθεί η κατάσταση και να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση», ανέφερε ο Μπράιαν Χιουζ, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, του οποίου το τρέχον διάστημα ο κ. Ρούμπιο είναι υπηρεσιακός επικεφαλής.

Νωρίτερα, ο ίδιος ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε μέσω X ότι «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση, συμμερίζεται την ευχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ η κρίση ανάμεσα στα δυο κράτη —που διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια— να «τελειώσει γρήγορα» και ότι θα συνεχίσει να «συνομιλεί» με τις ηγεσίες στο Νέο Δελχί και το Ισλαμαμπάντ προκειμένου να υπάρξει «ειρηνική» επίλυσή της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη πως ελπίζει ότι οι εχθροπραξίες που ξέσπασαν ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν «θα τελειώσουν πολύ γρήγορα», ενώ το Πακιστάν εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού στο ινδικό έδαφος σε αντίποινα για σειρά πυραυλικών πληγμάτων από ινδικά αεροσκάφη.

«Είναι κρίμα, άκουσα γι’ αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Οβάλ Γραφείο. «Ξέρετε, πολεμάνε εδώ και δεκαετίες και αιώνες εκεί πέρα, αν το σκεφτείτε», συνέχισε και πρόσθεσε «απλά ελπίζω πως αυτό θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Μπρους διαβεβαίωσε ακόμη πως η Ουάσιγκτον βρίσκεται «σε επαφή με τις κυβερνήσεις των δυο χωρών σε πολλά επίπεδα».

ΟΗΕ: «Ο κόσμος δεν θα άντεχε στρατιωτική σύγκρουση»

«Ο κόσμος δεν θα άντεχε στρατιωτική σύγκρουση» ανάμεσα στην Ινδία και στο Πακιστάν, δήλωσε χθες Τρίτη ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, μετά τους βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του Πακιστάν, το οποίο διεμήνυσε πως θα ανταποδώσει τα πλήγματα αυτά.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες «καλεί τις δυο χώρες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κτηματολογικά γραφεία: Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση – Ο ρόλος της γυναίκας αρχηγού και των άλλων μελών

Φρίντριχ Μερτς: Ποιος είναι ο 10ος Καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας