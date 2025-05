Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά τις πυραυλικές επιθέσεις της Ινδίας σε τοποθεσίες στο Κασμίρ την Τρίτη 6/5 κάτι το οποίο επιβεβαίωσε το Πακιστάν.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το Reuters ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε το πακιστανικό τμήμα του Κασμίρ, κοντά στην πόλη Μουζαφαραμπάντ. Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχει διακοπεί, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

BREAKING: The first clear footage of India bombing Pakistan. pic.twitter.com/OGglvTsJ3f

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Ινδίας προχώρησε στην αναφορά, ότι χτύπησε εννέα στόχους στο πλαίσιο της επιχείρησης «Sindoor», με το Νέο Δελχί να τονίζει πως οι ενέργειες ήταν «στοχευμένες, μετρημένες και μη κλιμακούμενες ως προς τη φύση τους».

Το Πακιστάν μέσω του πυροβολικού του εξαπέλυσε πυρά στο ινδικό Κασμίρ. «Το Πακιστάν παραβίασε για άλλη μια φορά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, εξαπολύοντας βολές πυροβολικού στις περιοχές Μπίμπερ Γκαλί και Πουντς-Ρατζούρι», ανέφερε ο ινδικός στρατός μέσω Χ, συμπληρώνοντας πως αντέδρασε με τις προβλεπόμενες ενέργειες.

SPOKESPERSON PAKISTAN ARMED FORCES:#India has carried out strikes in #Pakistan’s #Bahawalpur, #Muzaffarabad and #Kotli. pic.twitter.com/SiR9fnjCa0