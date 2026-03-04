Στις φλόγες εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Βλήμα προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Safeen Prestige, με σημαία Μάλτας, υπέστη ζημιές από βλήμα ενώ έπλεε στα Στενά του Ορμούζ κοντά στο Ομάν την Τετάρτη (4/3), γεγονός που ανάγκασε το πλήρωμά του να εγκαταλείψει το σκάφος, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters.

Το πλοίο επλήγη περίπου δύο ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, ενώ κατευθυνόταν ανατολικά μέσα από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard.

«Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα λίγο πάνω από τη γραμμή πλεύσης, προκαλώντας πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική ζημιά», ανέφερε η εταιρεία Vanguard.