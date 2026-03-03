Τραμπ: Το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύσει τα δεξαμενόπλοια του Ορμούζ εάν χρειαστεί

Με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι διέταξε την Αμερικανική Εταιρεία Χρηματοδότησης Ανάπτυξης να παρέχει ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και εγγυήσεις για την οικονομική ασφάλεια όλου του θαλάσσιου εμπορίου, ιδίως των ταξιδιών μέσω του Κόλπου.

Πρόσθεσε μάλιστα, ότι εάν χρειαστεί, το αμερικανικό ναυτικό θα αρχίσει να συνοδεύει δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Με άμεση ισχύ, έδωσα εντολή στην Αμερικανική Εταιρεία Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (DFC) να παρέχει, σε πολύ λογική τιμή, ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και εγγυήσεις για την οικονομική ασφάλεια ΟΛΟΥ του θαλάσσιου εμπορίου, ιδίως του ενεργειακού, που διέρχεται από τον Κόλπο. Αυτό θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Εάν χρειαστεί, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα αρχίσει να συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού του Ορμούζ, το συντομότερο δυνατό. Ό,τι και να συμβεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ προς τον ΚΟΣΜΟ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗ ΓΗ — Θα ακολουθήσουν περισσότερες ενέργειες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ.