Στάρμερ: Καταδικάζει την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε απόψε τα στρατιωτικά πλήγματα του Ισραήλ στο Κατάρ εναντίον ηγετών της Χαμάς, υπογραμμίζοντας πως με αυτήν την ενέργεια διακυβεύεται περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

«Καταδικάζω τις ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα, οι οποίες παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία του Κατάρ και εγείρουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή», αναφέρει ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Προτεραιότητα πρέπει να είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση των ομήρων και μια τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή είναι η μόνη λύση για μακροχρόνια ειρήνη», συμπληρώνει ο βρετανός πρωθυπουργός.