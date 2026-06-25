Οδύνη στην Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό: Πάνω από 40.000 οι αγνοούμενοι και τουλάχιστον 188 οι νεκροί – Μάχη με το χρόνο τα σωστικά συνεργεία (Βίντεο)

Μεγαλώνει η αγωνία για την τύχη των αγνοούμενων μετά τον διπλό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ την Πέμπτη 25/6 στην Βενεζουέλα.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά από διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτός ο αριθμός αυξάνεται ραγδαία και σε έναν

ιστότοπο για αγνοούμενους , οι οικογένειες μοιράζονται φωτογραφίες αγαπημένων τους προσώπων από τα οποία δεν έχουν ακόμη νέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον 188 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με τον πολιτικό Χόρχε Ροντρίγκεζ. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί απότομα τις επόμενες ημέρες.

Είπε ότι 200 ​​άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από κτίρια, καθώς οι ομάδες διάσωσης σπεύδουν σήμερα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, πριν να είναι πολύ αργά.

Πολλοί Βενεζουελάνοι προσπαθούν με ό,τι μέσο διαθέτουν να απεγκλωβίσουν φίλους και συγγενείς που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια των γκρεμισμένων κτιρίων, πολλές ώρες μετά τους δίδυμους σεισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 164 ανθρώπους, με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.

Κτίρια ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα, βουνά από χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους: στο επίκεντρο του σεισμού, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν συγκλονιστικές σκηνές καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος.

Η ζώνη που έχει πληγεί περισσότερο είναι αυτή της Λα Γκουάιρα, στα βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας. Εκεί βρίσκονται το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία, που έκλεισε επειδή υπέστη τεράστιες ζημιές, καθώς και η παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λα Μαρ, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν.

Σε ένα από αυτά κατοικούσε ο Αντόνιο Μπερμούδες: «Υπάρχει ένα σημείο όπου μια νεαρή, η Τζένιφερ, από τον ενδέκατο όροφο, μου απάντησε. Αλλά δεν έχουμε κανένα εργαλείο, δεν έχουμε κανένα μέσο για να την βοηθήσουμε να βγει», είπε ο ανδρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο σημείο, η Λίσμπετ Βάσκες, 37 ετών, αφηγείται πώς η οικογένειά της γλίτωσε την τελευταία στιγμή: πήδηξαν από τα παράθυρα ενώ το κτίριο είχε αρχίσει ήδη να γκρεμίζεται. «Ήταν τρομακτικό. Οι γείτονες στους επάνω ορόφους θάφτηκαν, προσπαθούμε να τους βγάλουμε».

«Δεν μας έμεινε τίποτα. Τίποτα απολύτως, ούτε καν το κουράγιο να μπούμε εκεί μέσα», είπε ο Λάρι Ρόχας, 49 ετών, μπροστά σε ένα σωρό συντριμμιών όπου έχουν εγκλωβιστεί συγγενείς του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χρειαζόμαστε ανθρώπους να έρθουν να μας βοηθήσουν. Εδώ βρίσκεται ένα κοριτσάκι, εγκλωβισμένο από χθες το βράδυ. Μπορούμε να την βγάλουμε, χρειαζόμαστε μια μπουλντόζα», είπε ο 48χρονος Ντάνι Ρίσο, άλλος κάτοικος της περιοχής.

Ο συνομήλικός του Ζαν Αλεξάντερ Καπότε, που έχασε την πεθερά του και αναζητά απεγνωσμένα την αγνοούμενη κόρη του, έκανε έκκληση για «βοήθεια, γρήγορα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διεθνής βοήθεια οργανώνεται αλλά θα απαιτηθεί «μια μαζική, συλλογική προσπάθεια», προειδοποίησε νωρίτερα ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ.

Οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν ότι θα ανταποκριθούν «γρήγορα και αποτελεσματικά», όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στέλνοντας «αμέσως» βοήθεια και διασώστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κίνα, η Ινδία, ακόμη και το Ιράν (παραδοσιακός σύμμαχος της Βενεζουέλας), πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, πρότειναν βοήθεια, είτε ομάδες έρευνας και διάσωσης, είτε γιατρούς και νοσηλευτές.

Λεηλασίες στην Κάτια Λα Μαρ

Μια ομάδα δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε λεηλασίες στην Κάτια Λα Μαρ, στα παράλια της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, άνδρες και γυναίκες έβγαιναν με σακούλες γεμάτες με τρόφιμα από ένα εμπορικό κατάστημα που είχε εν μέρει τυλιχθεί στις φλόγες.

«Η γη τρέμει»

Σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, που κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 164 και οι τραυματίες 971.

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, στις 18.04 τοπική ώρα (01.04 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας). Με βάση στοιχεία της αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS, ο σεισμός των 7,5 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στη Βενεζουέλα από το 1900.

Η πρώτη δόνηση προερχόταν από εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων και το επίκεντρό της εντοπίστηκε περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Ακολούθησε, 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ο δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός, που προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Στο Καράκας, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με μπάζα και γυαλιά. Πολλοί άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα τους στο ύπαιθρο ή μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο είπε ότι διέταξε να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο «για να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα».

Το πρωί σήμερα, σχεδόν κανένα κατάστημα δεν άνοιξε. Στους δρόμους, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων ήταν πυκνή καθώς πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από επικίνδυνα, ετοιμόρροπα κτίρια.

«Η γη τρέμει, τρέμει τώρα» ακούστηκαν να φωνάζουν κατά τη διάρκεια ενός μετασεισμού, οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από ένα ήδη γκρεμισμένο κτίριο. Κάποιοι παρατηρούσαν τις ομάδες διάσωσης, άλλοι επιχειρούσαν να εντοπίσουν αγνοούμενους κάτω από τα τσιμέντα.

«Η βοήθεια επείγει»

«Ακόμη και πριν από τους σεισμούς, περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα χρειάζονταν ανθρωπιστική βοήθεια», υπενθύμισε ο Φλέτσερ. «Η καταστροφή αυτή μπορεί να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ευπάθειες. Η διεθνής, βιώσιμη στήριξη των ανθρωπιστικών οργανισμών που επεμβαίνουν επί του πεδίου είναι βασική και επείγουσα», πρόσθεσε.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία είναι κλειστό επειδή υπέστησαν μεγάλες ζημιές οι υποδομές του, όμως το Καράκας διαθέτει το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί μέχρι τη γειτονική Κολομβία, στην Μπογοτά, σε μια απόσταση 1.000 χιλιομέτρων. Πολλοί τους αισθάνθηκαν και σε πόλεις της βόρειας Βραζιλίας.

Το 1997 στο Καριάκο, στη βορειοανατολική Βενεζουέλα, σκοτώθηκαν από σεισμό 73 άνθρωποι ενώ το 1967, από άλλο σεισμό στο Καράκας, οι νεκροί ανήλθαν σε 236.