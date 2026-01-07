Στα λευκά η Ευρώπη: Τα χιόνια μπλοκάρουν τις μετακινήσεις

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, σχολεία έκλεισαν στη Σκωτία, μια 40χρονη σκοτώθηκε σε δυστύχημα στην Ουγγαρία: το χιόνι συνεχίζει να σπέρνει το χάος σήμερα στις συγκοινωνίες σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Στην Ολλανδία, το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ Schiphol, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, ανακοίνωσε την ακύρωση τουλάχιστον 700 πτήσεων σήμερα εξαιτίας των χιονοπτώσεων και των δυνατών ανέμων. Στην πλατφόρμα, όπου έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες ημέρες οι ακυρώσεις πολλών πτήσεων, αναμένεται να καταγραφεί μια αύξηση του αριθμού των ακυρώσεων εντός της ημέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο, όπου οι ιθύνοντες εγκατέστησαν κρεβάτια εκστρατείας και προσέφεραν γεύματα και νερό.

Στις σιδηροδρομικές μεταφορές καταγράφονται επίσης προβλήματα, με την εταιρεία NS να συστήνει στους επιβάτες να αναβάλουν τα ταξίδια που δεν είναι απολύτως αναγκαία.

Στις οδικές συγκοινωνίες, υπήρξε μποτιλιάρισμα άνω των 700 χιλιομέτρων γύρω στις 09.00 (10.00 το πρωί ώρα Ελλάδας), κάτι το πρωτοφανές για Τετάρτη πρωί από την 10η Φεβρουαρίου του 1999.

Στο Βέλγιο, το χιόνι προκάλεσε επίσης προβλήματα στις μεταφορές σήμερα, με την ακύρωση 40 πτήσεων (20 στις αναχωρήσεις, 20 στις αφίξεις) στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών Zaventem, το πιο πολυσύχναστο της χώρας, έγινε γνωστό από τη διαχειρίστρια εταιρεία Brussels Airport.

Επιπλέον, εξαιτίας των προβλημάτων που σημειώθηκαν στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στην Ολλανδία, τα βελγικά τρένα που κατευθύνονταν προς αυτήν τη χώρα αναγκάστηκαν να σταματήσουν στον τελευταίο σταθμό πριν από τα σύνορα, στο Έσεν (βόρειο Βέλγιο), σύμφωνα με τη βελγική διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου Infrabel.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλά δρομολόγια Eurostar που συνδέουν τον σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου St Pancras με το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ και το Παρίσι ακυρώθηκαν και σε πολλά άλλα καταγράφηκαν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο Eurostar.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά για τρίτη συναπτή ημέρα στη Σκωτία.

-24 βαθμοί στην Αυστρία

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office εξέδωσε συναγερμό για «ισχυρές χιονοπτώσεις» για τα Ίστ Μίντλαντς (κεντρικά), το Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία, από την Πέμπτη το βράδυ με «καθυστερήσεις στις συγκοινωνίες και αποκλεισμό οχημάτων και επιβατών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Σουηδία, το χιόνι είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο Γκέτεμποργκ (δυτικά) όπου όλες οι γραμμές του τραμ ανεστάλησαν από τις 06.00 το πρωί τοπική ώρα (07.00 ώρα Ελλάδας) έως το μεσημέρι, όπως ανακοίνωσαν οι δημόσιες συγκοινωνίες της περιοχής.

Στη Δανία, το ύψος του χιονιού αναμένεται να φθάσει μεταξύ 10 και 15 εκατοστών στο βόρειο τμήμα της Γιουτλάνδης, όπου η αστυνομία απευθύνει έκκληση «στους πολίτες να προετοιμαστούν και να τηρήσουν τις συστάσεις για την ασφάλειά τους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κεντρική Ευρώπη, για τρίτη συναπτή ημέρα καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, με αποτέλεσμα την ακύρωση 20 πτήσεων στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ουγγρική μετεωρολογική υπηρεσία HungaroMet προειδοποίησε για ισχυρές ριπές ανέμων και χιονοθύελλες σε ορισμένες περιοχές της χώρας, με θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να πέσουν τοπικά έως τους -20 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτήν τη στιγμή, 747 εκχιονιστικά μηχανήματα εργάζονται σε ολόκληρη τη χώρα» για να απομακρύνουν τους όγκους χιονιού από το δημόσιο οδικό δίκτυο, είπε ένας εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποίο μία 47χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε ένα οδικό δυστύχημα κοντά στο Νγιρτάς (ανατολικά).

Στην Αυστρία, συναγερμός για ψύχος βρίσκεται σε ισχύ στο δυτικό τμήμα έως την Παρασκευή, με τον υδράργυρο να έχει καταγράψει πτώση έως τους -24 βαθμούς Κελσίου, στις ορεινές περιοχές των επαρχιών του Τιρόλου και του Σάλτσμπουργκ χθες τη νύχτα. Πριν από το Σαββατοκύριακο, χιονοπτώσεις αναμένονται στο νοτιοανατολικό τμήμα.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση 960 χλμ

Στη Γαλλία, το βόρειο και δυτικό τμήμα της χώρας πλήττονται από το χιόνι και τον παγετό.

Τουλάχιστον 100 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα το πρωί στα αεροδρόμια του Παρισιού Roissy Charles-de-Gaulle και Orly, τα δύο μεγαλύτερα της χώρας, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

Στο σιδηροδρομικό δίκτυο, οι υπερταχείες ταξιδεύουν με μειωμένες ταχύτητες, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία SNCF.

Στο Παρίσι και την περιφέρεια του Παρισιού, όλα τα λεωφορεία ανέστειλαν σταδιακά τις υπηρεσίες τους σήμερα γύρω στις 07.00 (08.00 σήμερα το πρωί), με τα προβλήματα να αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως το μεσημέρι, διευκρίνισε η RATP, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Στους δρόμους της περιοχής του Παρισιού, μποτιλιαρίσματα έως 960 χιλιομέτρων καταγράφηκαν νωρίς το πρωί, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, Sytadin, με την κατάσταση έκτοτε να βελτιώνεται.

Η καταιγίδα Γκορέτι σάρωσε το Παρίσι, από τις ακτές του Ατλαντικού, με σφοδρές χιονοπτώσεις.

Την ίδια ώρα, τουρίστες και κάτοικοι της γαλλικής πρωτεύουσας απήλαυσαν το σπάνιο θέαμα του καλυμμένου από το χιόνι Παρισιού και ορισμένοι άδραξαν την ευκαιρία να κάνουν σκι στις πλαγιές της Μονμάρτης και κατά μήκος των κήπων στο Πεδίον του Άρεως, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.

Με έλκηθρα ή ακόμα και πλαστικές σακούλες, πολίτες προσπάθησαν να διασχίσουν όποια πλαγιά μπορούσαν να βρουν.

Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε τρένο στην Κροατία

Οι σφοδρές χιονοπτώσεις και η βροχή προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις και στα δυτικά Βαλκάνια.

Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε ένα τρένο για περισσότερες από 12 ώρες στην πόλη Κνιν, στη βορειοδυτική Κροατία, αφού δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν στις ράγες.

Πόλεις στην ανατολική Βοσνία και τη δυτική Σερβία κηρύχθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, εξαιτίας διακοπών στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση.

Στην Πολωνία, σχολεία σε πολλές περιοχές δεν λειτούργησαν εξαιτίας του χιονιού.