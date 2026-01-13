Σουηδία: Η κατάσταση ασφαλείας “κινδυνεύει” να επιδεινωθεί περαιτέρω

Η κατάσταση ασφαλείας, που είναι ήδη σοβαρή, στη Σουηδία κινδυνεύει να επιδεινωθεί περισσότερο, κυρίως λόγω της ρωσικής απειλής, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η επικεφαλής των σουηδικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η Ρωσία διεξάγει, εδώ και χρόνια, δραστηριότητες που απειλούν την ασφάλεια της Σουηδίας, δήλωσε η Σαρλότ φον Έσεν, επικεφαλής της σουηδικής υπηρεσίας ασφαλείας (Säpo).

“Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα, από τη συλλογή πληροφοριών μέχρι τις επιχειρήσεις επιρροής και την παράνομη απόκτηση τεχνολογιών. Περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες δολιοφθοράς”, εξήγησε.

Η φον Έσεν επικαλέστηκε το παράδειγμα των βαλτικών χωρών και της Γερμανίας, που ήταν επίσης στόχοι δολιοφθοράς.

Ωστόσο απέναντι στις επαναλαμβανόμενες πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ζήτησε να επιδεικνύεται προσοχή και προέτρεψε να μην αποδίδονται τα πάντα στη Ρωσία.

“Θα μπορούσαμε να έχουμε την εντύπωση ότι η Σουηδία αποτέλεσε αντικείμενο σημαντικών υβριδικών δραστηριοτήτων”, σημείωσε η φον Έσεν διευκρινίζοντας ότι η υπηρεσία της δεν συμμερίζεται “αυτή την άποψη”.

Ορισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δολιοφθορές που φέρεται να έγιναν, αποδείχτηκαν ότι ήταν απλά ατυχήματα ή ότι σχετίζονταν με μια πιο παραδοσιακή εγκληματικότητα.

Άλλες δραστηριότητες, όπως οι κυβερνοεπιθέσιες, μπορούν ωστόσο να συνδέονται με “ξένες δυνάμεις”.

“Οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν κάνουμε εικασίες ή αντλήσουμε συμπεράσματα, καθώς η Ρωσία δεν βρίσκεται πίσω από όλα”, δήλωσε η επικεφαλής της Säpo.

Η απόδοση πάρα πολλών περιστατικών στις ξένες δυνάμεις κινδυνεύει να λειτουργήσει υπέρ τους και μπορεί να οδηγήσει σε κακή κατανομή των πόρων, σημείωσε.

Το Ιράν και η Κίνα συνιστούν τις άλλες δύο μεγάλες απειλές κατά της Σουηδίας, σύμφωνα με τις σουηδικές υπηρεσίες ασφαλείας.

“Έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι το Ιράν χρησιμοποιεί εγκληματικά δίκτυα στη Σουηδία ως ενδιάμεσους για να πραγματοποιούν επιθέσεις εδώ”, τόνισε.

Και όσον αφορά την Κίνα, η απειλή έγκειται κυρίως στις απόπειρες πρόσβασης στη σουηδική έρευνα με σκοπό να “αναπτύξει, μεταξύ άλλων, τις δικές της στρατιωτικές ικανότητες”.