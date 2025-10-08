Σουδάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε νέα επίθεση παραστρατιωτικών εναντίον νοσοκομείου στην Ελ Φάσερ

Τουλάχιστον 12 άμαχοι σκοτώθηκαν σε νέα επίθεση που εξαπέλυσαν παραστρατιωτικοί εναντίον νοσοκομείου στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φάσερ, στο Νταρφούρ του δυτικού Σουδάν, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο ιατρικές πηγές.

«Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έπληξαν το νοσοκομείο με βλήματα πυροβολικού, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους – ανάμεσά τους ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής – και τραυματίζοντας 17 άλλους», σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το AFP.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση σε αυτό το νοσοκομειακό συγκρότημα το τελευταίο 24ωρο. Χθες Τρίτη, οκτώ άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας του βομβαρδισμού της μαιευτικής κλινικής.

Η Ελ Φάσερ είναι η τελευταία μεγάλη πόλη στο Νταρφούρ που παραμένει υπό τον έλεγχο του σουδανικού στρατού, σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις που είναι πιστές στον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, άλλοτε δεύτερο τη τάξει της στρατιωτικής χούντας.

Υπό πολιορκία από τον Μάιο του 2024, η πόλη Ελ Φάσερ φιλοξενεί περίπου 260.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι μισοί είναι παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει υποχρεώσει εκατομμύρια άλλους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και έχει προκαλέσει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο» – όπως υπογραμμίζει ο ΟΗΕ.