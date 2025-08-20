Σοκ στο αεροδρόμιο του Μιλάνου: Άνδρας έβαλε φωτιά σε γκισέ (Βίντεο)

Πανικός σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/08) στο τερματικό 1 του αεροδρόμιου Μαλπένσα του Μιλάνου, όταν ένας άνδρας έβαλε φωτιά σε γκισέ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα, ο άνδρας είχε ρίξει εύφλεκτο υγρό στον γκισέ του check -in και είχε προκαλέσει ζημιές με ένα σφυρί. Το σημείο τυλίχθηκε στις φλόγες, όμως χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής του αεροδρομίου, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Μόνιμος κάτοικος της Ιταλίας ο δράστης

Ο δράστης είναι υπήκοος Μάλι και μένει νόμιμα στην Ιταλία, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. Επίσης δεν διαθέτει ποινικό μητρώο, ωστόσο μετά την σύλληψη του αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες για φθορά ξένης περιουσίας σε βαθμό κακουργήματος.

Εκκενώθηκε ο σταθμός

Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή άμεσα, όπως λόγω της παρουσίας καπνού εκκενώθηκε ο σταθμός για προληπτικούς λόγους. Έπειτα καθαρίστηκε ο χώρος και αποκαταστάθηκε η ασφάλεια, με αποτέλεσμα η λειτουργία του αεροδρομίου να συνεχιστεί χωρίς σοβαρά προβλήματα για τις πτήσεις.

Δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο έντονη ανησυχία προκάλεσε η εικόνα του φλεγόμενου γκισέ και η αιφνίδια εκκένωση του χώρου. Ο κόσμος στο σημείο έσπευσε να καταγράψει το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο, με τα βίντεο να αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο: