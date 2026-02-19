Σοκ στην Βρετανία: Συνελήφθη ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου μετά τις αποκαλύψεις των αρχείων Επστάιν

Ο έκπτωτος πρίγκιπας της Βρετανίας Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη ως ύποπτος για κατάχρηση εξουσίας μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν, όπως μετέδωσε σήμερα (19/2) το BBC.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει η Daily Telgraph, έξι περιπολικά χωρίς διακριτικά και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτικά εθεάθησαν να φτάνουν στο Wood Farm στο κτήμα Sandringham λίγο μετά τις 8 το πρωί.

Η αστυνομία αξιολογεί ισχυρισμούς εναντίον του κ. Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ που προέκυψαν από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταιν, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με τον παιδεραστή όταν ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και δήλωσε ότι μετανιώνει για τη φιλία του με τον Επστάιν. Πάντως, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό μετά τη δημοσίευση των τελευταίων αρχείων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Με αυτή τη φράση ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τοποθετήθηκε, μιλώντας στην εκπομπή BBC Breakfast , για τις καταγγελίες που εξετάζονται σε βάρος του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

“Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) προχωρήσαμε στη σύλληψη άνδρα ηλικίας περίπου εξήντα ετών από το Νόρφολκ, ως υπόπτου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (misconduct in public office), και διενεργούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ.

Ο άνδρας παραμένει επί του παρόντος υπό αστυνομική κράτηση.

Δεν θα προβούμε στη δημοσιοποίηση της ταυτότητας του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Παρακαλείστε επίσης να λάβετε υπόψη ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, συνεπώς θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο προσβολής της δικαστικής διαδικασίας.

Ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας, Oliver Wright, δήλωσε: “Κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης, έχουμε πλέον κινήσει έρευνα σχετικά με την εν λόγω καταγγελία για κατάχρηση δημόσιας εξουσίας.

Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση του φερόμενου αδικήματος.

Κατανοούμε το σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση και θα παρέχουμε ενημερώσεις στον κατάλληλο χρόνο.”