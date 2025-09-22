Σοκ στη Λεμεσό: Οικιακή βοηθός συνελήφθη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου κοριτσιού

Νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου συγκλονίζει τη Λεμεσό, με την Αστυνομία να έχει συλλάβει μία 24χρονη οικιακή βοηθό από το Νεπάλ, όπως μεταδίδει το philenews.com.

Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα του παιδιού, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές. Μετά τη συλλογή στοιχείων που συνδέουν τη νεαρή γυναίκα με την υπόθεση, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο ενέκρινε την οκταήμερη κράτησή της για την ολοκλήρωση των ερευνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Διερεύνησης Αδικημάτων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, όταν η μητέρα είχε ξαπλώσει για να ξεκουραστεί και η κόρη της βρισκόταν υπό την επίβλεψη της οικιακής βοηθού στο υπνοδωμάτιο. Ελέγχοντας το κινητό της κόρης της, η μητέρα βρήκε φωτογραφίες και βίντεο που απεικόνιζαν σημεία του σώματος του παιδιού και πιθανή κακοποίηση. Όταν ζήτησε εξηγήσεις από την κατηγορούμενη, εκείνη ισχυρίστηκε ότι απλώς έπαιζε με την ανήλικη.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ληφθούν καταθέσεις από το παιδί και την ύποπτη, ενώ θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση και ανάλυση των κινητών τηλεφώνων τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή, όπου η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συζήτησε πρόσφατο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Σημειώθηκε ότι οι διαδικασίες καταγγελίας είναι συχνά περίπλοκες, αποθαρρύνοντας τα θύματα. Την τελευταία τριετία, το Τμήμα Εργασίας έχει δεχθεί 10 επίσημες καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.