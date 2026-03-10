Σκληρό μήνυμα Τραμπ στο Ιράν: Στρατιωτικές συνέπειες που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος αν δεν αφαιρεθούν οι νάρκες

Σκληρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τρίτης 10/3.

Συγκεκριμένα, αφορμή για την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social στάθηκαν τα δημοσιεύματα που είχαν δει νωρίτερα το φως της δημοσιότητας σχετικά με ενδείξεις που υπάρχουν ότι το Ιράν τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ και δεν έχουμε αναφορές ότι το έχουν κάνει, θέλουμε να αφαιρεθούν ΑΜΕΣΩΣ! Εάν για οποιονδήποτε λόγο τοποθετήθηκαν νάρκες και δεν αφαιρεθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχουμε ξαναδεί.

Εάν, από την άλλη πλευρά, αφαιρέσουν ό,τι μπορεί να έχει τοποθετηθεί, θα είναι ένα γιγάντιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

CBS News: Ενδείξεις ότι το Ιράν τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Νέα τροπή στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ δίνει με ανάρτηση του CBS News που στέκεται στις σκέψεις του Ιράν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αρχίσει να βλέπουν ενδείξεις ότι το Ιράν λαμβάνει μέτρα για την ανάπτυξη ναρκών στο Στενό του Ορμούζ.

«Το Ιράν χρησιμοποιεί μικρότερα σκάφη που μπορούν να μεταφέρουν 2 έως 3 νάρκες το καθένα. Ενώ το απόθεμα ναρκών του Ιράν δεν είναι δημόσια γνωστό, οι εκτιμήσεις με την πάροδο των ετών κυμαίνονταν από περίπου 2.000 έως 6.000 ναυτικές νάρκες ιρανικής, κινεζικής και ρωσικής κατασκευής» αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Νέες απειλές από το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – «Πύραυλοι και drones θα στοχεύσουν οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο»

Ο ναυτικός διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτικά πλοία των ΗΠΑ ή των συμμάχων τους που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ θα γίνουν στόχος.

Τα σχόλια έρχονται μετά τον προηγούμενο ισχυρισμό του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε ένα πετρελαιοφόρο μέσα από το στενό, μια ανάρτηση που αργότερα διέγραψε από το X.

«Ο ισχυρισμός ότι ένα πετρελαιοφόρο διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ με αμερικανική στρατιωτική συνοδεία είναι εντελώς ψευδής. Οποιαδήποτε διέλευση του αμερικανικού στόλου και των συμμάχων του θα αναχαιτιστεί από ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας», δήλωσε ο αρχηγός του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Αλιρέζα Τανγκσίρι.