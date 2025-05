Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από τη στιγμή που αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα σε πλήθος πολιτών στο κέντρο του Λίβερπουλ, αμαυρώνοντας με τον χειρότερο τρόπο τη θριαμβευτική παρέλαση για την κατάκτηση της Premier League από την ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 26/5, 8 το απόγευμα στην Ελλάδα) στη Water Street, με τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν να είναι τρομακτικές.

Από την αιματηρή παράσυρση πολιτών με το αυτοκίνητο, τραυματίστηκαν συνολικά 47 άνθρωποι. Οι 20 από αυτούς έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, ενώ οι υπόλοιποι 27 –ανάμεσά τους 4 παιδιά- μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι 2 από τους 27 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, 3 ενήλικες και ένα παιδί είχαν παγιδευτεί κάτω από το αυτοκίνητο του 53χρονου και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα πυροσβεστικά συνεργεία. Ένας τραυματιοφορέας χτυπήθηκε, επίσης, από το όχημα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Μερσεϊσάιντ, συνελήφθη ένας 53χρονος Βρετανός από την περιοχή του Λίβερπουλ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το κίνητρο της πράξης.

Ωστόσο, σε νεότερη ανακοίνωσή της η αστυνομία ξεκαθάρισε πως αντιμετωπίζει την κατάσταση ως μεμονωμένο περιστατικό και πως δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Σκηνές πανικού μετά την παράσυρση:

Εν τω μεταξύ, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται κόσμος να προσπαθεί να λιντσάρει τον 53χρονο οδηγό, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να τον μεταφέρει με το ειδικό όχημα στο αστυνομικό τμήμα.

A man has been detained after car was driven into a crowd of Liverpool fans on Dale Street. pic.twitter.com/EGkNYXtk9t

Η αναπληρώτρια αρχηγός της αστυνομίας Τζένι Σιμς περιέγραψε τη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε την ώρα που η παρέλαση έφτανε στο τέλος της, ως “τρομερή τραγωδία”. Πρόσθεσε ότι είναι “ζωτικής σημασίας να μην γίνονται εικασίες ή να μην διαδίδονται ψευδείς πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης” και κάλεσε το κοινό να αποφύγει την αναδημοσίευση “ανατριχιαστικού” περιεχομένου.

Η Τσέλσι Γουέν που ήταν μπροστά στο περιστατικό μίλησε στο Sky News και ενώ λίγο έλειψε να τραυματιστεί στο συμβάν: “Ήμασταν σαν… σαρδέλες στον δρόμο και ξαφνικά ακούσαμε κόρνες και κραυγές. Όταν κοιτάξαμε, είδαμε ένα μαύρο αυτοκίνητο να κινείται κατευθείαν προς το μέρος μας. Η φίλη μου η Φραντσέκα και εγώ απομακρυνθήκαμε γρήγορα και τραβήξαμε και τη μικρή της κόρη προς το πεζοδρόμιο”.

“Όλοι βιώναμε την καλύτερη μέρα της ζωής μας παρακολουθώντας την παρέλαση και μετά έγινε κάτι σαν ”τσουνάμι”. Ήταν φρικτό. Το αυτοκίνητο απλά στράφηκε με ταχύτητα μέσα στο πλήθος και όλοι ούρλιαζαν. Τώρα ξέρουμε ότι οι οικογένειές μας είναι καλά, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν είχα ιδέα αν τα αδέλφια μου ήταν κάτω από το αυτοκίνητο. Η γιαγιά μου είναι 84 ετών, οπότε όλοι φοβόμασταν τα χειρότερα” δήλωσε ο Patrick Milligan, 25 ετών, από το Wigan.

“Δεν θέλω να ξαναβγώ έξω. Το πλαϊνό μέρος του αυτοκινήτου έπεσε πάνω μου! Είναι όλα θολά. Έχω κοψίματα και μώλωπες και θα γίνω καλά, αλλά υπάρχουν πολλοί που έχουν σοβαρότερους τραυματισμούς” είπε από την πλευρά του ο 24χρονος Frankie.

Κάτοικος της περιοχής παρακολουθούσε από το μπαλκόνι της την παρέλαση την ώρα του συμβάντος: “Ήταν τόσο δυνατά. Οι άνθρωποι ακούγονταν απελπισμένοι. Και τότε κοιτάξαμε από το παράθυρο και είδαμε το αυτοκίνητο να περνάει πάνω από ανθρώπους. Ακούγαμε μόνο κραυγές, συνεχόμενες κραυγές. Ήμασταν πολύ μπερδεμένοι. Κάποιοι από τους φίλους μου ήταν εκεί κοντά και το αυτοκίνητο ήταν πολύ κοντά τους. Ήταν μια φρικτή σκηνή, κανείς δεν το περίμενε”.

'We heard screams and saw that a car ran over people.'



Eyewitness Natasha Rinaldi describes an incident near the Liverpool Football Club parade after reports of a car collision with a number of pedestrians. pic.twitter.com/UYGcGoHvwc