Ένα ακόμη βίντεο ντοκουμέντο από τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την παράσυρση πεζών από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 53χρονος στην Water Street του Λίβερπουλ ήρθε στο φως.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνονται εξαγριωμένοι πολίτες που ήταν στο σημείο να προσπαθούν να λιντσάρουν τον 53χρονο οδηγό, την στιγμή που οι Αρχές τον συλλαμβάνουν.

«Σκοτώστε τον» ακούγεται μάλιστα από το πλήθος που βρισκόταν συγκεντρωμένο στο σημείο.

A man has been detained after car was driven into a crowd of Liverpool fans on Dale Street. pic.twitter.com/EGkNYXtk9t