Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας της χώρας.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της νήσου Μπαλούτ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 122 χιλιόμετρα.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων αναφέρει πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

#EarthquakePH #EarthquakeDavaoOccidental

Earthquake Information No.1

Date and Time: 26 September 2023 – 09:39 AM

Magnitude = 6.6

Depth = 122 km

Location = 03.18°N, 128.64°E – 434 km S 55° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)https://t.co/EV9QwweouQ pic.twitter.com/IczGhfyK7o