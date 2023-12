Σειρήνες ακούστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ισραήλ για επίθεση με ρουκέτες από την Χαμάς στο Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα επίθεση με ρουκέτες εξαπέλυσαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, κατά του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η οργάνωση στο Telegram.

🤯 GAZA IS FIGHTING BACK



Even after 75 days of genocide against Palestinians, Hamas is still firing rockets at the Israeli occupation in the Gaza envelope all the way to Tel Aviv. I thought Hamas was “crippled” and are “mass surrendering”? Doesn’t look like it. pic.twitter.com/HqApKi2k1r