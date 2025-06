Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από τη συντριβή του αεροσκάφους της Air India κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Αχμενταμπάντ, στη δυτική Ινδία.

Το Boeing 747 Dreamliner είχε προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουϊκ του Λονδίνου και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του, σε κατοικημένη περιοχή.

Στο μοιραίο αεροσκάφος που είχε προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ στο Λονδίνο επέβαιναν συνολικά 242 άτομα (230 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος).

Όπως ανακοίνωσε η Air India, από τους 242 επιβαίνοντες, οι 169 είναι Ινδοί, οι 53 Βρετανοί, οι επτά Πορτογάλοι ενώ υπάρχει και ένας Καναδός.

Η στιγμή συντριβής του μοιραίου Boeing 747:

Ahmedabad Plane Crash: Video captured exact moment Air India's AI -171 passenger aircraft crashed near Meghnaninagar area earlier today. (Disclaimer: PTI can not verify the authenticity of the video) (Source: Third party) pic.twitter.com/qAK8aP6wGH

Ολόκληρη η δήλωση της αεροπορικής εταιρείας:

“Η Air India επιβεβαιώνει ότι η πτήση AI171, από το Αχμενταμπάντ στο Γκάτγουικ του Λονδίνου, ενεπλάκη σε ατύχημα σήμερα μετά την απογείωση.

Η πτήση, η οποία αναχώρησε από το Αχμενταμπάντ, μετέφερε 242 επιβάτες και μέλη του πληρώματος στο αεροσκάφος Boeing 787-8. Από αυτούς, 169 είναι Ινδοί υπήκοοι, 53 είναι Βρετανοί υπήκοοι, 1 Καναδοί υπήκοοι και 7 Πορτογάλοι υπήκοοι.

Οι τραυματίες μεταφέρονται στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Έχουμε επίσης δημιουργήσει έναν ειδικό αριθμό τηλεφωνικής γραμμής επιβατών 1800 5691 4444 για να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες”.

Το Boeing 787-800 Dreamliner που εκτελούσε την πτήση AIC 171 με προορισμό το Λονδίνο πετούσε με ταχύτητα 174 κόμβων και είχε ανέλθει σε σε υψόμετρο 625 ποδιών (περίπου 190 μ.) όταν αντιμετώπισε πρόβλημα και συνετρίβη.

We are following reports of a crash of Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London. We received the last signal from the aircraft at 08:08:51 UTC, just seconds after take off.



