Τρόμος επικράτησε στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ καθώς ήχησαν σειρήνες ρουκετών από την Χαμάς στη Γάζα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Times of Israel οι σειρήνες πυραύλων ηχούν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ αλλά και στο Τελ Αβίβ, καθώς η Χαμάς φαίνεται να επεκτείνει περαιτέρω το εύρος των πυρών από τότε που κατέρρευσε η εκεχειρία σήμερα το πρωί.

⚡️View from “Tel Aviv” a few moments ago. 3 injuries among settlers so far. pic.twitter.com/wzJjP5ninG

🚨 First rocket attack from Gaza towards Tel Aviv since the end of the ceasefire & renewed attacks on Isdud pic.twitter.com/ZNYrdjcQLQ