Σικελία: Υδροστρόβιλοι προκάλεσαν καταστροφές σε σπίτια και καλλιέργειες – Στο νοσοκομείο τέσσερα παιδιά, σε κρίσιμη κατάσταση 70χρονος (βίντεο)

Εικόνες χάους σημειώνονται στην δυτική Σικελία, μετά από το πέρασμα δύο ισχυρών υδροστροβίλων, οι οποίοι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, αυτοκίνητα, δημόσια κτίρια και καλλιέργειες.

Συγκεκριμένα, οι δύο υδροστρόβιλοι δημιουργήθηκαν σε μικρή απόσταση από τις ακτές, στην επαρχία του Τράπανι. Αφού έφτασαν στη στεριά, συνέχισαν την πορεία τους προς το εσωτερικό του νησιού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πέρασμά τους, ενώ αρκετοί άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

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🔵#Marsala Ha lasciato al suo passaggio feriti e danni a edifici e automobili. Una doppia tromba d’aria marina si è abbattuta sul porto di Marsala, per poi raggiungere l’entroterra. Gravi danni alla scuola “Alcide De Gasperi” di Contrada Terrenove. https://t.co/qNQngOYFeu— Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 9, 2026

Στην περιοχή του Πετροζίνο, αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τη δύναμη του ανέμου και κατέληξε σε χαράδρα. Οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σε νοσοκομεία τέσσερα παιδιά

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 70χρονος που εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έφερε πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ο άνδρας διατηρούσε τις αισθήσεις του και είχε επαφή με το περιβάλλον. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του στο χειρουργείο και αποφασίστηκε η μεταφορά του στο εξειδικευμένο κέντρο τραύματος του νοσοκομείου Villa Sofia στο Παλέρμο.

Una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala e, spostandosi, l’evento atmosferico ha provocato diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese da Petrosino a Favignana Video Ansa https://t.co/KXw111p24E— Repubblica (@repubblica) October 9, 2026

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύτηκε και μία γυναίκα, η οποία υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στον αστράγαλο.

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Παράλληλα, στο νοσοκομείο της Μαρσάλα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε τέσσερα παιδιά και πέντε ενήλικες, οι οποίοι έφεραν ελαφρά τραύματα, εκδορές και κοψίματα. Στο νοσοκομείο της Ματσάρα ντελ Βάλο ενεργοποιήθηκε επίσης το ειδικό σχέδιο διαχείρισης έκτακτων περιστατικών με μεγάλο αριθμό τραυματιών (PEIMAF).

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταστροφές στο Πετροζίνο, όπου καταγράφηκαν τέσσερις ελαφρά τραυματίες, ενώ πολλές κατοικίες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές και ορισμένες καταστράφηκαν.

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Ο δήμαρχος της περιοχής, Τζάκομο Αναστάζι, ανέφερε ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που επλήγησαν βρίσκονται και δύο εργαζόμενοι στο δημοτικό κέντρο συλλογής απορριμμάτων.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν επίσης προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ στο δημοτικό στάδιο κατέρρευσε τμήμα του τοίχου.

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Παράλληλα, γίνονται προετοιμασίες για την προσωρινή φιλοξενία κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και δεν μπορούν να επιστρέψουν λόγω των ζημιών.

Από το πέρασμα των υδροστροβίλων επλήγη και το σχολείο «Alcide De Gasperi», στην περιοχή Τερενόβε της Μαρσάλα, όπου

καταγράφηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις.