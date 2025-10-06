Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο ομογενής που άνοιξε πυρ στο δρόμο και τραυμάτισε 16 ανθρώπους

Τον τρόμο προκάλεσε ένας ομογενής στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας καθώς πυροβόλησε περίπου 50 φορές με όπλο υψηλής ισχύος εναντίον πεζών, αυτοκινήτων και κτιρίων στο προάστιο Croydon Park, τραυματίζοντας 16 άτομα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ABC (Australian Broadcasting Corporation) o 60χρονος Αρτέμιος Μίντζας κατηγορείται για 25 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μεταφέρθηκε και ο ίδιος στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση λόγω τραυματισμών στο μάτι λόγω σπασμένων γυαλιών και αξιολογήθηκε η σωματική και ψυχική του υγεία.

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής Στίβεν Πάρι δήλωσε ότι ο κ. Μίντζας δεν είχε δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικά δίκτυα. «Είναι ένας 60χρονος άνδρας που έχει μερικά παιδιά και πολύ λίγες καταγεγραμμένες αλληλεπιδράσεις με την Αστυνομία τα τελευταία 20 χρόνια» ανέφερε. Δεν υπήρχε επίσης καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής υγείας.

Σίδνεϊ: Το χρονικό του τρόμου

Όλα συνέβησαν την Κυριακή 5/10 σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο Σίδνεϊ όπου ο 60χρονος άνδρας άνοιξε πυρ κατά αγνώστων. Ο φερόμενος ως δράστης «πυροβολούσε αδιακρίτως εναντίον διερχόμενων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων της αστυνομίας», εξήγησε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Αυστραλίας.

Εκτιμάται πως πυροβόλησε «από 50 ως 100» φορές, διευκρίνισε ο Στίβεν Πέρι, προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας στη Νότια Νέα Ουαλία.

Άνδρας πήγε σε νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα μετά το συμβάν και νοσηλεύεται σε «σοβαρή» κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι επιθέσεις με χρήση πυροβόλων όπλων που βάζουν στο στόχαστρο πλήθη είναι συγκριτικά σπάνιες στην Αυστραλία.

Τα αυτόματα και ημιαυτόματα όπλα έχουν απαγορευτεί στη χώρα-ήπειρο της Ωκεανίας μετά την επίθεση του 1996 στο Πορτ Άρθουρ, στην Τασμανία, όταν άνδρας, που σύμφωνα με τις αρχές έδρασε μόνος, σκότωσε 35 ανθρώπους.