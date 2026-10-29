Σερβία: Παραιτήθηκε η διευθύντρια της σερβικής δημόσιας τηλεόρασης RTS μετά την νίκη της «Φοιτητικής Λίστας»

Η διευθύντρια του σερβικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου RTS παραιτήθηκε έπειτα από τη σαρωτική νίκη στις πρόσφατες εκλογές ενός φοιτητικού κινήματος επί του επί σειρά ετών ηγέτη της χώρας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η Μάνια Γκρίτσιτς υπέβαλε την παραίτησή της αργά χθες το βράδυ έπειτα από συνομιλίες με εκπροσώπους των συνδικάτων.

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Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι γνωρίζει πως για κάποια μερίδα του κοινού η παραμονή της σε αυτή τη θέση “θεωρείται προσωρινά εμπόδιο για την αλλαγή“.

“Αναμένω ότι το διοικητικό συμβούλιο, εντός των ορίων της νόμιμης αρμοδιότητάς του, θα λάβει όλα τα απαραίτητα βήματα χωρίς καθυστέρηση για να διασφαλίσει την αδιάλειπτη ηγεσία και τη νόμιμη παράδοση των καθηκόντων”, σημείωσε η Γκρίτσιτς.

Ο Βούτσιτς, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Πληροφοριών επί Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς από το 1998 ως το 2000, διατήρησε αυστηρό έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης.

Την Δευτέρα, η Ραδιοτηλεόραση της Βοϊβοντίνα (RTV) ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές για τον τρόπο με τον οποίο κάλυπτε επί χρόνια τις πολιτικές εξελίξεις επικαλούμενη άκριτη μονομερή κάλυψη των γεγονότων.

Η ανακοίνωση θυμίζει την κίνηση του βασικού δημόσιου τηλεοπτικού καναλιού της Ουγγαρίας, το οποίο τον Ιούλιο —τρεις μήνες μετά την εκλογική ήττα του κόμματος Fidesz του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν— πρόβαλε μια μαύρη οθόνη με το μήνυμα: «Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης δεν επιτρέπεται να λένε ψέματα. Ζητούμε συγγνώμη που το κάναμε αυτό επί πολλά χρόνια».

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατατάσσουν τη Σερβία στην 104η θέση από τις 180 χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2026, στη χαμηλότερη θέση στην ιστορία της.

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Το ανεξάρτητο παρατηρητήριο των εκλογών Crta ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας διέθεσαν τα τρία τέταρτα του χρόνου που παραχωρήθηκε σε πολιτικούς, σε εκπροσώπους της κυβέρνησης.

Η «Φοιτητική Λίστα» παρουσιάστηκε με αρνητικό τρόπο στο 80% και πλέον του χρόνου κατά τον οποίο έγινε αναφορά σε αυτήν, πρόσθεσε το Crta.

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Στην τελευταία της ενημέρωση χθες Τετάρτη, η εκλογική επιτροπή της Σερβίας ανακοίνωσε ότι οι φοιτητές εξασφάλισαν 140 έδρες στο κοινοβούλιο της χώρας —το οποίο αριθμεί συνολικά 250 έδρες— ενώ το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του Βούτσιτς συγκέντρωσε 104, αν και το αποτέλεσμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η χώρα αναμένει να δει ποια πρόσωπα θα ορίσουν οι φοιτητές για τη θέση του πρωθυπουργού καθώς και για άλλες καίριες θέσεις.