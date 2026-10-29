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ΔΙΕΘΝΗ

Flydubai: Βραβεύτηκε ο πιλότος που δέχθηκε επίθεση με τσεκούρι – “Μόλις αναρρώσεις, θα σου μάθω να παλεύεις” (βίντεο) 

Τιμήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΑΕ

Flydubai: Βραβεύτηκε ο πιλότος που δέχθηκε επίθεση με τσεκούρι – “Μόλις αναρρώσεις, θα σου μάθω να παλεύεις” (βίντεο) 
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Βραβείο στον πιλότο της Flydubai, που απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, απένειμε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Συγκεκριμένα, ο Σμιτ Ματσάρ τιμήθηκε την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου από τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, για τις ενέργειές τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 30ής Σεπτεμβρίου.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας των ΗΑΕ, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ εξήρε το θάρρος και τον επαγγελματισμό τους, τονίζοντας ότι η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ανθρώπων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη χώρα.

Κατά τη συνάντηση, τα σημάδια από τα τραύματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Ματσάρ ήταν ακόμη εμφανή, ενώ το ένα χέρι του παρέμενε σε γύψο.

Κατά την τελετή βράβευσης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε έναν σύντομο διάλογο με τον τραυματισμένο πιλότο, παρουσία ανώτερων αξιωματούχων της χώρας.

Σε βίντεο από την εκδήλωση, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ εμφανίζεται να ρωτά τον Ματσάρ πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να αναρρώσει το χέρι του, το οποίο βρισκόταν ακόμη σε γύψο.

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