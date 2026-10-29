Flydubai: Βραβεύτηκε ο πιλότος που δέχθηκε επίθεση με τσεκούρι – “Μόλις αναρρώσεις, θα σου μάθω να παλεύεις” (βίντεο) 

Βραβείο στον πιλότο της Flydubai, που απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, απένειμε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Συγκεκριμένα, ο Σμιτ Ματσάρ τιμήθηκε την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου από τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, για τις ενέργειές τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 30ής Σεπτεμβρίου.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας των ΗΑΕ, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ εξήρε το θάρρος και τον επαγγελματισμό τους, τονίζοντας ότι η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ανθρώπων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη χώρα.

Κατά τη συνάντηση, τα σημάδια από τα τραύματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Ματσάρ ήταν ακόμη εμφανή, ενώ το ένα χέρι του παρέμενε σε γύψο.

UAE President Sheikh Mohamed joked he wants to teach flydubai hero Smit Machchhar some jiu-jitsu moves once he recovers from his injuries https://t.co/4pry0H9dgU October 29, 2026

Κατά την τελετή βράβευσης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε έναν σύντομο διάλογο με τον τραυματισμένο πιλότο, παρουσία ανώτερων αξιωματούχων της χώρας.

Heartiest congratulations to Captain Smit Machchhar on being conferred the prestigious Order of Zayed II (First Class) by the UAE. His extraordinary bravery in averting a mid-air tragedy stands as a resounding testament to the valour, skill and calm professionalism of Indian aviation. A true hero and an inspiration to us all!— Smriti Z Irani (@smritiirani) October 28, 2026

Σε βίντεο από την εκδήλωση, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ εμφανίζεται να ρωτά τον Ματσάρ πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να αναρρώσει το χέρι του, το οποίο βρισκόταν ακόμη σε γύψο.