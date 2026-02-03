Σεισμός 6 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Μιανμάρ – Αισθητός έως το Μπαγκλαντές

Ένας δυνατός σεισμός μεγέθους 6 ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη (03/02) στη Μιανμάρ. Μάλιστα Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στην Καλκούτα και σε διάφορα μέρη του Μπαγκλαντές.

Όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός καταγράφηκε γύρω στις 21:04 (τοπική ώρα) και σημειώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα ανατολικά της Ακιάμπ στη Μιανμάρ.

Τρόμος αναφέρθηκε σε διάφορα μέρη της Δυτικής Βεγγάλης, συμπεριλαμβανομένης της Καλκούτας, καθώς και στο γειτονικό Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με το EMSC, αυτός ήταν ο τρίτος σεισμός που έγινε αισθητός στη Μιανμάρ τις τελευταίες 71 ώρες.

Η Μιανμάρ είχε υποστεί έναν ακόμη πιο καταστροφικό σεισμό τον Μάρτιο του 2025, όταν σεισμός 7,7 Ρίχτερ προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένων πολυώροφων, διακοπές ρεύματος και σοβαρές ζημιές σε γέφυρες και οδικό δίκτυο σε όλη τη χώρα.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν κοντά στη Σαγκάινγκ. Σημαντικές ζημιές υπέστησαν επίσης η Μανταλέι, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ με πληθυσμό πάνω από 1,7 εκατομμύρια κατοίκους, καθώς και άλλες περιοχές της χώρας.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο φονικός σεισμός πέρσι είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 3.500 ανθρώπων.

Η οικονομία και οι υποδομές της Μιανμάρ παραμένουν σοβαρά αποδυναμωμένες μετά από χρόνια εσωτερικών συγκρούσεων. Πρόσφατα, η στρατιωτική χούντα διοργάνωσε εκλογές, στις οποίες το στρατιωτικό κόμμα κατέγραψε συντριπτική νίκη στις τριφασικές γενικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου.