Αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή πολιτική κρίση είναι η Γερμανία, καθώς ο συντηρητικός ηγέτης Φρίντριχ Μερτς σήμερα Τρίτη 6/5 απέτυχε να εκλεγεί στην καγκελαρία στην πρώτη ψηφοφορία στο γερμανικό κοινοβούλιο.

Ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) δεν κατάφερε να λάβει την απαιτούμενη πλειοψηφία κατά την πρώτη ψηφοφορία στην Μπούντεσταγκ, καθώς έλαβε 310 ψήφους υπέρ, 307 κατά, ενώ υπήρξαν και 3 αποχές. Σημειώνεται πως απαιτούνταν 316 ψήφοι επί συνόλου 621 βουλευτών.

Όπως σημειώνουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ πριν στην ιστορία της ομοσπονδιακής δημοκρατίας.

“Είναι μια εξέλιξη που κανείς δεν περίμενε. Συνολικά 18 βουλευτές από το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν ψήφισαν υπέρ του Φρίντριχ Μερτς, καταφέροντας ένα σοβαρό πλήγμα τόσο στον ίδιο όσο και στην κυβέρνηση. Οι βουλευτές εγκατέλειψαν την αίθουσα και τα κομματικά επιτελεία συνεδριάζουν, ενώ και τα ΜΜΕ φάνηκαν απροετοίμαστα για την εξέλιξη, που ανατρέπει όλο τον σχεδιασμό της ημέρας” σχολίασε η Deutsche Welle.

Όπως ήταν φυσικό, αυτή η εξέλιξη προκάλεσε νευρικότητα και στο γερμανικό χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη στο άκουσμα της μη εκλογής καγκελαρίου να κάνει βουτιά. Συγκεκριμένα ο DAX μετά την ψηφοφορία διεύρυνε τις απώλειές του και πλέον χάνει πάνω από 1%.

Το ακροδεξιό AfD χαιρέτισε την αποτυχία του Μερτς να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία. “Αυτή η εξέλιξη δείχνει σε πόσο σαθρά θεμέλια εδραιώθηκε ο μικρός συνασπισμός της Ένωσης και του SPD, το οποίο οι πολίτες απέρριψαν”, έγραψε στο Χ η επικεφαλής του AfD, Άλις Βάιντελ.

Shock in Germany: look at Merz face…



Friedrich Merz has failed to achieve a majority in the first round of the election to become Germany's next chancellor. He fell short of the required number of votes with 310 out of the required 316. pic.twitter.com/0yH2K2M9aQ