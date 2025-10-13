Σε Ισραήλ και Αίγυπτο ο Τραμπ: “Ο πόλεμος τελείωσε” είπε αναχωρώντας για τη “Σύνοδο Ειρήνης” για τη Γάζα

Στο Ισραήλ και την Αίγυπτο θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για τη Συμφωνία της Γάζας, σε ένα ταξίδι εξπρές.

Ο Τραμπ αναμένεται στο Ισραήλ στις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Αφού συναντηθεί με τον κ. Νετανιάχου, θα δει συγγενείς ομήρων και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ, στην ισραηλινή Βουλή.

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος λίγη ώρα μετά την αναχώρηση από την αεροπορική βάση Άντριους. “The war is over,” says @POTUS on his Gaza Peace Deal.



Λίγη ώρα πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, ο μεγιστάνας χαρακτήρισε την επίσκεψή του στα δυο κράτη «πολύ ιδιαίτερη στιγμή». «Όλοι ανυπομονούν να ζήσουν αυτή τη στιγμή», επέμεινε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο κ. Νετανιάχου έκρινε πως το Ισραήλ κατήγαγε «τεράστιες νίκες, νίκες που αποσβόλωσαν ολόκληρο τον κόσμο», σπεύδοντας να προσθέσει «πρέπει να σας πω ότι ο αγώνας δεν τελείωσε».

Μετά την ολιγόωρη διαμονή του στο Ισραήλ, ο κ. Τραμπ αναμένεται στην Αίγυπτο, όπου θα συμπροεδρεύσει με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σε «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα, με τη συμμετοχή 20 και πλέον άλλων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων (μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης) και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ανάμεσα στα διακυβεύματα: η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Οι χώρες που μεσολάβησαν για να κλειστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας σκοπεύουν να υπογράψουν έγγραφο που θα εγγυάται την εφαρμογή της, ανέφερε διπλωματική πηγή, συμπληρώνοντας πως οι χώρες που θα το προσυπογράψουν θα είναι «οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος, το Κατάρ και πιθανόν η Τουρκία».

Ο κατάλογος των προσκεκλημένων περιλαμβάνει τους:

Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι – Οικοδεσπότης

Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι

Βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντουλάχ Β΄

Πρωθυπουργός του Κουβέιτ, Αχμάντ Αλ Αμπντουλάχ Αλ Σαμπάχ

Βασιλιάς του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισά Αλ Χαλίφα

Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς

Πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάνто

Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ

Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν

Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς

Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ

Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι

Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ

Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης

Πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν

Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν

Πακιστανός πρωθυπουργός, Σεμπάζ Σαρίφ

Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνι

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχάν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλ Μπουσαΐντι

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σ. Τζαϊσάνκα

Ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Αίγυπτο, Μασάκι Νόκε

Στη σύνοδο κορυφής θα συμμετάσχουν επίσης οι επικεφαλής διαφόρων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα

Ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Αχμέντ Αμπούλ Γκέιτ

Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι κανένας Ισραηλινός αξιωματούχος δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής. Το Ιράν, που υποστηρίζει για χρόνια αυτή την τελευταία, ξεκαθάρισε πως επίσης δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη σύνοδο.

Παράλληλα, με την προοδευτική απόσυρση των μονάδων του ισραηλινού στρατού, που λέει ότι ελέγχει το 53% της Λωρίδα της Γάζας, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει μεταγενέστερη φάση κατά την οποία η Χαμάς δεν θα ασκεί πλέον την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2007, και το οπλοστάσιό της θα καταστραφεί. Στελέχη της Χαμάς ωστόσο αποκλείουν τον αφοπλισμό της.

Με βάση το σχέδιο των ΗΠΑ, τη διακυβέρνηση θα αναλάβει «παλαιστινιακή επιτροπή», που θα είναι «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης» με επικεφαλής τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.