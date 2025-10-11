Τραμπ: Τετράωρη επίσκεψη στο Ισραήλ τη Δευτέρα

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ισραήλ την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις ώρες.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συναντήσεις με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και με οικογένειες Ισραηλινών ομήρων. Επιπλέον, ο πρόεδρος Τραμπ θα απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ. Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, οι συναντήσεις και οι δηλώσεις του Αμερικανού ηγέτη αναμένονται να ενισχύσουν τη διπλωματική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το δίκτυο, στις 09:20 θα προσγειωθεί ο Τραμπ στο Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας και θα αναχωρήσει στις 13:00, σύμφωνα με πρόγραμμα που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Με την άφιξή του θα πραγματοποιηθεί σύντομη τελετή υποδοχής στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, προτού ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβεί στην Κνεσέτ, όπου φέρεται να έχει προγραμματιστεί να απευθύνει ομιλία στην ολομέλεια στις 11:00 το πρωί.

Πριν από την ομιλία του, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου στο γραφείο του πρωθυπουργού εντός της Κνεσέτ. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα έχουν συνάντηση με τις οικογένειες των ομήρων στην αίθουσα Σαγκάλ του κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.