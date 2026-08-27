Οι ελληνικοί PATRIOT κατέρριψαν drones των Χούθι στην Σαουδική Αραβία

Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) συμμετείχε, κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, στην αντιμετώπιση εχθρικών Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), στο πλαίσιο της αποστολής της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία PATRIOT εκτόξευσε τρία κατευθυνόμενα βλήματα.

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Η αντιμετώπιση των εχθρικών στόχων πραγματοποιήθηκε από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές.

Η ελληνική συμμετοχή, τονίζεται από στρατιωτικές πηγές, εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΛΔΥΣΑ και της συνεργασίας των ελληνικών και σαουδαραβικών συστημάτων αεράμυνας για την προστασία του εναέριου χώρου του Βασιλείου.