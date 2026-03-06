Σαουδική Αραβία: Ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Συναγερμός φαίνεται να σήμανε στην Σαουδική Αραβία καθώς όπως τόνισε σε ανακοίνωση της αναχαιτίστηκε.
Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει στο X ότι ένας πύραυλος κρουζ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε «ανατολικά του κυβερνείου Αλ-Καρτζ».
Saudi Arabia intercepted and destroyed a cruise missile east of Al Kharj governorate, the Kingdom’s ministry of defense says. pic.twitter.com/x2UM5qMjOc— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 6, 2026
